Теннисист из Ростова отказался от спортивного гражданства РФ ради Олимпиады

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
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Updated Сегодня, 19:53
26 июля в Париже начинаются 33-и летние Олимпийские игры. Среди участников будет уроженец Ростова Александр Шевченко. Он будет биться в одиночном мужском турнире по большому теннису. На играх спортсмен представит Казахстан.
В возрасте девяти лет Шевченко с семьей переехал в Австрию. Теннисист уже завоевал три титула мирового турнира «Челленджер» и четыре титула серии «Фьючерс» в одиночном разряде, также два титула «Фьючерса» в парном.
О смене своего спортивного гражданства Шевченко заявил в начале этого года в соцсетях. При этом 23-летний спортсмен написал, что очень гордится возможностью выступать за сборную Казахстана.
Ранее стало известно, что пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой.
До этого губернатор Ростовской области поблагодарил участников Спартакиады Дон-2024.