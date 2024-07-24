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Теннисист из Ростова Шевченко отказался от гражданства РФ ради Олимпийских игр

Теннисист из Ростова отказался от спортивного гражданства РФ ради Олимпиады

24 июля 2024, 19:51
Фото: wikimedia.org
Теннисист из Ростова Шевченко отказался от гражданства РФ ради Олимпийских игр
Спортсмен Александр Шевченко, уроженец Ростова-на-Дону примет участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Теннисист будет представлять Казахстан, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

26 июля в Париже начинаются 33-и летние Олимпийские игры. Среди участников будет уроженец Ростова Александр Шевченко. Он будет биться в одиночном мужском турнире по большому теннису. На играх спортсмен представит Казахстан.

В возрасте девяти лет Шевченко с семьей переехал в Австрию. Теннисист уже завоевал три титула мирового турнира «Челленджер» и четыре титула серии «Фьючерс» в одиночном разряде, также два титула «Фьючерса» в парном.

О смене своего спортивного гражданства Шевченко заявил в начале этого года в соцсетях. При этом 23-летний спортсмен написал, что очень гордится возможностью выступать за сборную Казахстана.

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Ранее стало известно, что пловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой.

До этого губернатор Ростовской области поблагодарил участников Спартакиады Дон-2024.

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