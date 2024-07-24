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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

«Туристы в шоке»: рощи Ростова летом активно зарастают мусором и свалками

«Туристы в шоке»: летом рощи Ростова превращаются в свалки

24 июля 2024, 06:13
Фото: rostovgazeta.ru
«Туристы в шоке»: рощи Ростова летом активно зарастают мусором и свалками

Ростовчане пожаловались на мусор и свалки в городских рощах

В редакцию RostovGazeta обращаются и ростовчане, и гости города. Люди жалуются на то, что рощи превращаются в площадки, заваленные отходами. И не только строительными, но и бытовыми, которые остаются после отдыхающих.

Выброс отходов в зеленых зонах Ростова уже давно не удивляет ростовчан. Тем не менее в донской столице обнаруживаются все новые рощи, заваленные мусором. Одну из таких гости Ростова зафиксировали на Западном по пути на пляж — на входе в рощу рядом с остановкой «Карьер».

«У этих людей просто нет совести!»: почему рощи в Ростове завалены мусором
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«Остановка на пляж выглядит предельно неухоженной. А в роще рядом валяется огромная куча строительных отходов. За этой мусорной горой в огромных количествах валяются сухие ветки, да так, что вглубь рощи не пройти. И эти огромные груды сухостоя, вероятно, тоже сюда завозили и выбрасывали», — возмущаются приехавшие в Ростов на летний отдых москвичи, которые вышли на автобусной остановке и направлялись на пляж.
Отдыхающих возмутило убранство остановки к пляжам на Западном в Ростове и соседствующая свалка.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru
Рощу на Береговой в Ростове по ночам превращают в свалку строительного мусора
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Отнюдь не привлекательно, по словам ростовчан, выглядит сегодня и роща возле берега Дона. Здесь, рядом с домом на Береговой, 73 свалки растут с каждым днем. Жители окрестных домов массово обращаются с жалобами через портал «Госуслуг». Однако ответы на их обращения поступают разные.

«Например, мне сообщили, что жалобу рассмотрели и примут меры. Другим моим знакомым на жалобу ответили, что эта территория относится не к городу, а к частному сектору. И убирать ее должен собственник территории. А еще одной знакомой пришел ответ о том, что уборку здесь проводят якобы регулярно. Но никакой уборки не наблюдается. Возможно по отчетам у них все выглядит хорошо. А по факту — грязно и запущено», — отмечает местный житель Сергей Кабаненко.
Местные жители массово обращаются с жалобами на мусор и свалки в роще на Береговой в Ростове. Местные жители массово обращаются с жалобами на мусор и свалки в роще на Береговой в Ростове.
Местные жители массово обращаются с жалобами на мусор и свалки в роще на Береговой в Ростове. Местные жители массово обращаются с жалобами на мусор и свалки в роще на Береговой в Ростове.
Местные жители массово обращаются с жалобами на мусор и свалки в роще на Береговой в Ростове. Местные жители массово обращаются с жалобами на мусор и свалки в роще на Береговой в Ростове.
Местные жители массово обращаются с жалобами на мусор и свалки в роще на Береговой в Ростове.
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Собеседник рассказывает, что мусор в роще валяется буквально на каждом шагу. По его словам, здесь все погрязло в отходах после отдыха и в свалках, которые, в том числе, располагаются у воды, попадая в реку.

Ранее RostovGazeta сообщала, что туристическую отрасль считали наиболее перспективной для экономики Ростовской области. Уточнялось, что в 2023 году донской край вошел в состав туристического макрорегиона Азовского побережья.

Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья
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