«Туристы в шоке»: летом рощи Ростова превращаются в свалки

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Выброс отходов в зеленых зонах Ростова уже давно не удивляет ростовчан. Тем не менее в донской столице обнаруживаются все новые рощи, заваленные мусором. Одну из таких гости Ростова зафиксировали на Западном по пути на пляж — на входе в рощу рядом с остановкой «Карьер».
«Остановка на пляж выглядит предельно неухоженной. А в роще рядом валяется огромная куча строительных отходов. За этой мусорной горой в огромных количествах валяются сухие ветки, да так, что вглубь рощи не пройти. И эти огромные груды сухостоя, вероятно, тоже сюда завозили и выбрасывали», — возмущаются приехавшие в Ростов на летний отдых москвичи, которые вышли на автобусной остановке и направлялись на пляж.
Отнюдь не привлекательно, по словам ростовчан, выглядит сегодня и роща возле берега Дона. Здесь, рядом с домом на Береговой, 73 свалки растут с каждым днем. Жители окрестных домов массово обращаются с жалобами через портал «Госуслуг». Однако ответы на их обращения поступают разные.
«Например, мне сообщили, что жалобу рассмотрели и примут меры. Другим моим знакомым на жалобу ответили, что эта территория относится не к городу, а к частному сектору. И убирать ее должен собственник территории. А еще одной знакомой пришел ответ о том, что уборку здесь проводят якобы регулярно. Но никакой уборки не наблюдается. Возможно по отчетам у них все выглядит хорошо. А по факту — грязно и запущено», — отмечает местный житель Сергей Кабаненко.
Собеседник рассказывает, что мусор в роще валяется буквально на каждом шагу. По его словам, здесь все погрязло в отходах после отдыха и в свалках, которые, в том числе, располагаются у воды, попадая в реку.
Ранее RostovGazeta сообщала, что туристическую отрасль считали наиболее перспективной для экономики Ростовской области. Уточнялось, что в 2023 году донской край вошел в состав туристического макрорегиона Азовского побережья.