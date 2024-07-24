«Туристы в шоке»: летом рощи Ростова превращаются в свалки

Выброс отходов в зеленых зонах Ростова уже давно не удивляет ростовчан. Тем не менее в донской столице обнаруживаются все новые рощи, заваленные мусором. Одну из таких гости Ростова зафиксировали на Западном по пути на пляж — на входе в рощу рядом с остановкой «Карьер».