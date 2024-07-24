В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове

Госавтоинспекция рассказала, что около 16.00 мск в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. 25-летний водитель на отечественном автомобиле LADA Priora врезалась в припаркованную «Газель» в районе дома 68 по проспекту Буденновскому. Из-за сильного удара легковушка отлетела в сторону проезжей части, по которой ехал электробус. 43-летний водитель общественного транспорта не успел среагировать, вследствие чего произошло второе столкновение.