В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Госавтоинспекция рассказала, что около 16.00 мск в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. 25-летний водитель на отечественном автомобиле LADA Priora врезалась в припаркованную «Газель» в районе дома 68 по проспекту Буденновскому. Из-за сильного удара легковушка отлетела в сторону проезжей части, по которой ехал электробус. 43-летний водитель общественного транспорта не успел среагировать, вследствие чего произошло второе столкновение.
В результате аварии пострадали два человека: водитель LADA Priora и его 20-летняя пассажирка. В момент ДТП в автобусе находились 15 человек, никто из них не получил травму.
Отметим, что на месте происшествия затруднен проезд. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку движения.
Ранее появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик». В междугороднем транспорте находилось более 30 человек.