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ГИБДД раскрыла подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове

В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове

24 июля 2024, 18:21
Фото: 1MI
ГИБДД раскрыла подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове
В Ростове-на-Дону легковой автомобиль наехал на припаркованную «Газель», после чего он заехал под колеса электробуса, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Госавтоинспекция рассказала, что около 16.00 мск в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. 25-летний водитель на отечественном автомобиле LADA Priora врезалась в припаркованную «Газель» в районе дома 68 по проспекту Буденновскому. Из-за сильного удара легковушка отлетела в сторону проезжей части, по которой ехал электробус. 43-летний водитель общественного транспорта не успел среагировать, вследствие чего произошло второе столкновение.

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В результате аварии пострадали два человека: водитель LADA Priora и его 20-летняя пассажирка. В момент ДТП в автобусе находились 15 человек, никто из них не получил травму.

Отметим, что на месте происшествия затруднен проезд. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку движения.

Ранее появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик». В междугороднем транспорте находилось более 30 человек.

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