В Нижнем Новгороде освободили 18 гектаров бывшей свалки

Подрядчик нашел такое решение: перевозить отходы на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, используя его в качестве перевалочной базы, при том позже все отходы были переправлены на лицензированный полигон. Речь шла об отходах, которые экспертиза отнесла к V классу опасности — безопасным для людей. При этом, несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора, сроки, оговоренные в государственном контракте, не были сдвинуты.