В Нижнем Новгороде освободили 18 гектаров бывшей свалки

Posted Сегодня, 06:16
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Как сообщает подрядчик, при работе на данном объекте была применена новая технология рекультивации, позволяющая возвращать земли в оборот без значительных затрат и ограничений в дальнейшем использовании, пишет newsnn.ru.
При ликвидации свалки была произведена сепарация свалочных масс с последующей обработкой и обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта, формирующего каркас. Затем поверх него укладывается плодородный слой, который засевается травой. Непригодные отходы были направлены на лицензированный полигон.
По словам директора компании «СитиЛюкс» Андрея Товта, часто слой чистого грунта оказывался ниже проектной отметки на 5-6 метров. Также встречались опасные находки, такие как старые боеприпасы. В этом случае приходилось обращаться к сапёрам.
Он сообщил, что утилизировать в тело свалки удалось примерно 80% свалочных масс, относящихся к 5-му классу опасности и практически не наносящих вреда экологии. Работы были завершены досрочно. В «СитиЛюкс» отметили, что применяют новую технологию и на других объектах.
Рекультивация Шуваловской свалки проводилась в рамках национального проекта «Экология». Финансирование из федерального бюджета составило 940 млн рублей, из регионального — 830 млн.
Товт заявил, что основные сложности при рекультивации связаны с ошибками в проектной документации и недостаточными изыскательскими работами. Это приходится исправлять уже после начала работ. Например, при ликвидации полигона ТКО в Первомайске пришлось заново проводить изыскания, что увеличило объём свалки на 5% и массу на 102%.
Корректировка проекта заняла целых 6 месяцев, при этом сроки исполнения работ не изменились. Проблемой стал в том числе и недостаток кадров, в частности водителей. Много ресурсов отнимает и строительство автодороги М-12. Чтобы набрать недостающих работников, компания увеличила зарплаты, предоставила бесплатное питание и съёмное жильё, но существенного результата это не принесло.
Подрядчик нашел такое решение: перевозить отходы на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, используя его в качестве перевалочной базы, при том позже все отходы были переправлены на лицензированный полигон. Речь шла об отходах, которые экспертиза отнесла к V классу опасности — безопасным для людей. При этом, несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора, сроки, оговоренные в государственном контракте, не были сдвинуты.
На 8-м съезде операторов ТКО рекультивацию Шуваловской свалки назвали"отдельной гордостью». Участники съезда региональных операторов ТКО обратили внимание на необходимость более тщательной подготовки проектов при ликвидации объектов накопленного вреда и совершенствования нормативной базы. Тогда у местных жителей появится больше вариантов для выбора того, каким образом использовать в дальнейшем новые рекультивируемые территории.