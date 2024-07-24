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В Россию начнут массово приезжать трудовые мигранты из Индии и Шри-Ланки

В Россию начнут массово приезжать трудовые мигранты из Индии и Шри-Ланки

24 июля 2024, 08:06
Фото: Unsplash
В Россию начнут массово приезжать трудовые мигранты из Индии и Шри-Ланки
Из-за нехватки кадров российский агросектор начал завозить работников из Индии и Шри-Ланки взамен уходящих в другие сферы выходцев из среднеазиатских стран, выяснили «Новые Известия».

Трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других стран уходят из агросектора в сферу перевозок, курьерских услуг и так далее. Российский бизнес, чтобы компенсировать дефицит сотрудников, начинает активно искать трудовые ресурсы в Индии и Шри-Ланке.

Отмечается, что средняя зарплата сельскохозяйственных рабочих в России составляет около 50 тысяч рублей. При этом в Индии средний доход составляет лишь 11 тысяч рублей. Но граждан, готовых работать, в Индии насчитывается несколько сотен миллионов.

Вместе с тем, российский бизнес не единственный, кто ведёт «охоту» на трудовых мигрантов из Индии. Индусов привлекают на работу в Казахстане, Израиле, Кыргызстане.

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#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Мигранты#Трудовые мигранты
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