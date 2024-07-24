В Россию начнут массово приезжать трудовые мигранты из Индии и Шри-Ланки

Отмечается, что средняя зарплата сельскохозяйственных рабочих в России составляет около 50 тысяч рублей. При этом в Индии средний доход составляет лишь 11 тысяч рублей. Но граждан, готовых работать, в Индии насчитывается несколько сотен миллионов.