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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона

В Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона

24 июля 2024, 14:21
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона
В Ростове-на-Дону государственная экспертиза одобрила строительство гостиницы на Левобережной. Соответствующая информация размещена на сайте Единого госреестра заключений.

Проект возведения гостиничного комплекса в Ростове-на-Дону получил положительное заключение. Госэкспертиза одобрила документацию и результат инженерных изысканий.

Гостиницу планируют строить на левом берегу Дона. Объект будет оснащен помещениями общественного питания, спортивного и торгового назначения.

Отметим, что застройщиком является ООО «РИВЕРДОНПАРК».

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Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове обновят тротуарную плитку на Театральной площади. На работы выделили свыше полутора миллиона рублей.

До этого стало известно, что строительство элитного жилого комплекса приведет к ограничениям дорожного движения.

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