В Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Проект возведения гостиничного комплекса в Ростове-на-Дону получил положительное заключение. Госэкспертиза одобрила документацию и результат инженерных изысканий.
Гостиницу планируют строить на левом берегу Дона. Объект будет оснащен помещениями общественного питания, спортивного и торгового назначения.
Отметим, что застройщиком является ООО «РИВЕРДОНПАРК».
Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове обновят тротуарную плитку на Театральной площади. На работы выделили свыше полутора миллиона рублей.
До этого стало известно, что строительство элитного жилого комплекса приведет к ограничениям дорожного движения.