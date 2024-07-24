В Ростове-на-Дону три человека пострадали в массовом ДТП с электробусом

24 июля в центре Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП. По неподтвержденным данным, пятеро молодых людей решили покататься на машине LADA Priora по городу. Водитель не затормозил на пересечении проспекта Буденовского и улицы Лермонтовской и решил быстро проскочить перекресток. Он выехал на полосу для общественного транспорта, на которой находился электробус. Легковушка влетела в общественный транспорт и отлетела в припаркованную «Газель».