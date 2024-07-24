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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:53

В Ростове-на-Дону трое человек пострадало в массовом ДТП с участием электробуса

В Ростове-на-Дону три человека пострадали в массовом ДТП с электробусом

24 июля 2024, 15:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону трое человек пострадало в массовом ДТП с участием электробуса
В Ростове-на-Дону водитель легковушки врезался в электробус. От сильного удара автомобиль откинуло на «Газель», сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

24 июля в центре Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП. По неподтвержденным данным, пятеро молодых людей решили покататься на машине LADA Priora по городу. Водитель не затормозил на пересечении проспекта Буденовского и улицы Лермонтовской и решил быстро проскочить перекресток. Он выехал на полосу для общественного транспорта, на которой находился электробус. Легковушка влетела в общественный транспорт и отлетела в припаркованную «Газель».

Очевидцы отмечают, что если бы «Газель» не стояла в том месте, то автомобиль мог сбить пешеходов на тротуаре.

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В Ростове-на-Дону трое человек пострадало в массовом ДТП с участием электробуса
Видео: 1MI

Известно, что как минимум три человека пострадали в ДТП, а именно водитель и два пассажира LADA Priora. Всех забрали в больницу, а еще двое человек сбежали.

Отметим, что официальной информации от сотрудников ГИБДД пока что не поступало.

Ранее в Ростовской области перевернулся пассажирский автобус. Его пришлось поднимать краном.

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