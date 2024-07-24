В Ростове на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В ходе оперативно-розыскных мероприятий направленных на противодействие незаконной миграции, сотрудники службы безопасности проверили 207 иностранных граждан. Все они являлись рабочими на стройке, расположенной в Советском районе Ростова-на-Дону. Так, удалось выявить 23 человека, которые нарушили миграционное законодательство.
Полицейские составили 24 протокола об административных правонарушениях. Часть иностранцев нарушили правила въезда в страну или режим пребывания, другие осуществляли незаконную трудовую деятельность, а третьи нарушили срок обращения за выдачей патента.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении работодателя административное дело по статье 18.15 КоАП РФ.
Ранее двух сотрудников полиции заподозрили в организации канала незаконной миграции в донской столице.