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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Ростовской области на стройке обнаружили более 20 нелегальных мигрантов

В Ростове на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов

24 июля 2024, 13:18
Фото: МВД России по Ростовской области / Для иллюстрации
В Ростовской области на стройке обнаружили более 20 нелегальных мигрантов
Сотрудники правоохранительных органов на одном из строительных объектов Ростова-на-Дону выявили более 20 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство, сообщает региональное УФСБ России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий направленных на противодействие незаконной миграции, сотрудники службы безопасности проверили 207 иностранных граждан. Все они являлись рабочими на стройке, расположенной в Советском районе Ростова-на-Дону. Так, удалось выявить 23 человека, которые нарушили миграционное законодательство.

Полицейские составили 24 протокола об административных правонарушениях. Часть иностранцев нарушили правила въезда в страну или режим пребывания, другие осуществляли незаконную трудовую деятельность, а третьи нарушили срок обращения за выдачей патента.

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении работодателя административное дело по статье 18.15 КоАП РФ.

Ранее двух сотрудников полиции заподозрили в организации канала незаконной миграции в донской столице.

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