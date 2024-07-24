В Ростове на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий направленных на противодействие незаконной миграции, сотрудники службы безопасности проверили 207 иностранных граждан. Все они являлись рабочими на стройке, расположенной в Советском районе Ростова-на-Дону. Так, удалось выявить 23 человека, которые нарушили миграционное законодательство.