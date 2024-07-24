В Ростовской области подростки разбили и сожгли иконы на камеру

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В селе Самарское Азовского района Ростовской области школьники изуродовали иконы. Свои действия парни снимали на видео и выкладывали в закрытую группу в социальных сетях.
На видеоролике видно, как один из подростков выносит икону на улицу, кладет на землю и разбивает защитное стекло изображения большим молотком. Также есть записи, где молодые люди фотографируются с сожженной иконой.
Причины такого поведения подростков неизвестны. Официальной информации со стороны правоохранительных органов не поступало. Информация будет уточняться. RostovGazeta сделала соответствующий запрос в региональное ГУ МВД.
Ранее школьник погиб после столкновения машины с деревом в Шахтах.