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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В Ростовской области подростки разбили и сожгли иконы на камеру

В Ростовской области подростки разбили и сожгли иконы на камеру

24 июля 2024, 17:32
Фото: 1MI
В Ростовской области подростки разбили и сожгли иконы на камеру
В Ростовской области школьники решили ради забавы осквернить иконы. Подростки записали на видео, как они бьют и сжигают священные изображения, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Don_Mash.

В селе Самарское Азовского района Ростовской области школьники изуродовали иконы. Свои действия парни снимали на видео и выкладывали в закрытую группу в социальных сетях.

На видеоролике видно, как один из подростков выносит икону на улицу, кладет на землю и разбивает защитное стекло изображения большим молотком. Также есть записи, где молодые люди фотографируются с сожженной иконой.

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Причины такого поведения подростков неизвестны. Официальной информации со стороны правоохранительных органов не поступало. Информация будет уточняться. RostovGazeta сделала соответствующий запрос в региональное ГУ МВД.

Ранее школьник погиб после столкновения машины с деревом в Шахтах.

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