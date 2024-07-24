В Wildberries сообщили, как развод Бакальчук изменит работу маркетплейса в Ростове

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
Что происходит с торговой онлайн-площадкой, почему ростовчанам следует тщательно проверять товары под камерами в пунктах выдачи заказов, и чем обернется появление склада Wildberries в Ростовской области — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Как известно, семейные споры всегда имеют две стороны. Возможно поэтому, происходящее с супругами Бакальчук — создателями Wildberries, обращает на себя внимание.
Изначально в сети появилось видео, на котором Владислав Бакальчук сделал экстраординарное объявление о «захвате» Wildberries оператором наружной рекламы. Речь шла о том, что Татьяна Бакальчук «связалась» с компанией «Русс Аутдор» и ушла из дома. Супруг предположил, что под предлогом объединения «неизвестная компания» захватывает семейный бизнес и выводит активы.
«Эта компания в 100 раз меньше, но в совместном предприятии имеет равные доли», — цитировали СМИ слова Владислава Бакальчука.
Вскоре его супруга отреагировала на это заявление, объяснив, что это не захват, а «развод».
Об объединении Wildberries «с группой компаний Russ» (ООО «Русс Аутдор») в середине июня 2024 года писали российские СМИ. Уточнялось, что целью этого слияния станет консолидация усилий для создания цифровой платформы — с современной торговой площадкой и передовыми инструментами для бизнеса.
По данным информационной системы СПАРК, бенефициаром и генеральным директором ООО «Вайлдберриз» в Московской области значится Татьяна Бакальчук. Ее доля управления компанией составляет 99% с номинальной стоимостью более 10 миллионов рублей — по данным 2019 года. Ее супруг, Владислав Бакальчук значится учредителем. Ему, по сведениям СПАРК, принадлежит 1% доли управления, номинальной стоимостью свыше 101 тысячи рублей.
В структуре ООО «Вайлдберриз» — пять дочерних компаний, 979 филиалов и представительств.
В 2023 году выручка от продаж ООО «Вайлдберриз» составила свыше 538,7 миллиарда рублей. А чистая прибыль — более 18,9 миллиарда рублей.
СПАРК уточняет, что в июле 2021 года деятельность компании попала в санкционные списки Украины. Датой исключения в СПАРКе указано 23 июля 2024 года.
Напомним, что, согласно изначальной информации в Сети, речь шла о неком объединении ООО «Вайлдберриз» с ООО «Русс Аутдор», руководителем которой является Роберт Мирзоян. Именно эта фамилия фигурировала в видео беседы президента Чечни Рамзана Кадырова с Владиславом Бакальчуком.
По информации СПАРК, никакого «слияния» ООО «Вайлдберриз» с ООО «Русс Аутдор» не наблюдается. Эту информацию не подтвердили и в пресс-службе Wildberries.
«Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе на запрос RostovGazeta.
Очевидно, что речь идет о двух самостоятельных компаниях. Но почему тогда супруг бизнесвумен опасался вывода активов?
На графике анализа владения ООО «Вайлдберриз» в «СПАРК» заметно, что 4 июля 2024 года в связях появилась новая фирма — ООО «РВБ». Ее бенефициаром стала Татьяна Бакальчук, а руководителем — Роберт Мирзоян. Основная деятельность компании — розничная торговля в интернете.
Учредителями «РВБ» стали ООО «Вайлдберриз» (с долей управления 65%) и ООО «Стинн» (35%), руководителем которой тоже значится Роберт Мирзоян. Сегодня ООО «РВБ» имеет связи с 27 компаниями из многих регионов России. Из них 11, по данным СПАРК, — с высоким индексом риска.
В пресс-службе Wildberries корреспонденту RostovGazeta сообщили, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для СМИ. И заверили, что семейные споры никак не отразятся на деятельности маркетплейса.
В этом уверены и многие сотрудники компании.
«Сегодня работа на Wildberries никак не изменилась. Но и глупо ждать негативных перемен. Система будет работать при любых условиях, это же деньги», — отмечает сотрудник склада, не пожелавший публиковать свои данные.
Собеседник делится мнением, что если в сложившейся системе что-то пойдет не так, то такой бизнес разрушится в один момент. Продавцы уйдут, покупатели отвернутся, работники уволятся — нечем будет платить заработную плату.
«И тогда система рухнет, как карточный домик. Это понимают все бизнесмены, поэтому ничего вопиющего с Wildberries не произойдет», — уверен собеседник.
Однако проблемы у Wildberries, как оказалось, все-таки существуют. По мнению ряда сотрудников, многие покупатели уходят на другие интернет-платформы.
«Честно говоря, качество товаров на Wildberries оставляет желать лучшего. В большинстве случаев, это Китай. Плюс много весьма странных товаров», — делится мнением сотрудник сортировочного центра.
Реализация на маркетплейсе филлеров для инъекций и рецептурных лекарств, вызвала у корреспондента RostovGazeta недоумение.
В частности, среди отзывов на филлер встречаются и отрицательные, требующие особого внимания. Некоторые покупатели жалуются на подделку, многие — на краткосрочный эффект.
И хотя маркетплейсы стараются бороться с продажей «запрещенки», продавцы научились обходить этот контроль.
По словам сотрудника ростовского сортировочного центра Сергея Чернова, многие его коллеги склоняются к мнению, что работа слаженной системы Wildberries «сбоит» уже давно. Ответственность за это, по мнению собеседника, лежит на сотрудниках службы безопасности.
«То есть они чуть ли не управляют этой системой. Знают, что происходит. Причем если они захотят — никто ничего воровать не сможет. Но, видимо, всех это устраивает», — убежден Чернов.
Собеседник добавляет, что в Ростовской области отсутствует склад Wildberries. В регионе пока есть только сортировочный центр (СЦ).
«За четыре года ростовский СЦ на Гайдара показал руководству в Москве грандиозную выработку. Да такую, что в Москве приняли решение построить в донском регионе целый склад — в районе объездной дороги Северный обход. Сейчас там уже заложен фундамент. И когда объект построят, думаю, что на сортировочном центре в Ростове начнутся серьезные проблемы», — рассказывает Чернов.
Однако появление склада на Дону, по словам собеседника, принесет и много плюсов. Главный из них заключается в том, что служба безопасности на новом складе, будет уже другая. Сергей уверен, что сотрудников пришлют из Москвы.
«К слову, официально я еще работаю на Wildberries. А на практике — нет. После выхода статьи с моими комментариями о происходящем, меня попросили уйти с ростовского сортировочного центра. Так и сказали, что я могу ехать работать в СЦ любого другого региона, а „здесь мы тебя просто заблокируем“. А куда я поеду?», — делится собеседник.
На вопрос корреспондента о том, как стало известно о его комментариях в RostovGazeta, если данные были полностью изменены, Сергей отвечает, что сам сообщил об этом руководству.
Оставшись без работы, Сергей заключил контракт на СВО и отправился на службу. Делясь планами на будущее, он надеется, что через год в Ростове появится новый склад Wildberries.
«После службы мечтаю зайти туда и нормально работать. Скорее всего, система там будет совсем другой. Да и в службе безопасности, наверное, тоже будут другие люди», — делится мыслями Чернов.
Многие ростовчане недовольны работой Wildberries. В основном, людей возмущает плата за возврат нередко бракованных товаров, задержка в выплатах средств, отписки техслужбы и подмена приобретенных вещей. Однако этого можно избежать, если серьезно подходить к совершению покупок.
Юрист, адвокат Антон Габович отмечает, что правила использования торговой площадки, как и правила возврата товара, находятся в свободном доступе. Перед покупкой, пользователь знакомится с ними и подтверждает установкой «галочек» свое согласие. Без этого покупку не совершить.
«Wildberries, как и любой другой маркетплейс, может устанавливать какие-то свои, внутренние правила по части возврата товара. Но они не должны противоречить закону о защите прав потребителя», — уточняет эксперт.
По словам собеседника, покупатель вправе вернуть товар ненадлежащего качества в установленный срок — в течение 14 дней с момента покупки.
«Если человек согласился со всеми условиями маркетплейса, поставил везде галочки, купил товар, получил его, а дома передумал покупать — можно оформить возврат. Для этого нужно сохранить упаковку, наклейки и все ярлычки. Конечно же, возвращаемая вещь должна быть в надлежащем виде — новой, не ношенной и без брака», — объясняет юрист.
Однако не стоит забывать, что есть ряд товаров, которые возврату не подлежат. Например, таблетки.
В этом случае на досудебной стадии юрист рекомендует обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки. Или сразу направить иск в суд. И такие случаи, по словам собеседника, не редки.
«Ко мне обратился ростовчанин, рассказав, что возврат товара ему одобрили. Но только деньги за него не возвращали. Все обращения в техподдержку не приводили к результату, а срок возврата денежных средств давно вышел. Мы составили исковое заявление в суд. И суд встал на защиту покупателя. Wildberries обязали возместить не только стоимость вещи, но и даже небольшую компенсацию морального вреда», — рассказывает Антон Габович.
Для того, чтобы не потерять деньги при покупках на Wildberries, эксперты рекомендуют вскрывать и тщательно проверять товары на пунктах выдачи перед камерами. При обнаружении брака или подмены товара, даже при пометке «невозвратный», сотруднику ПВЗ не останется ничего иного, кроме как отправить его обратно. Причем — бесплатно для покупателя.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове стали массово распродавать пункты выдачи заказов Wildberries.