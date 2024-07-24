В Wildberries сообщили, как развод Бакальчук изменит работу маркетплейса в Ростове

Для того, чтобы не потерять деньги при покупках на Wildberries, эксперты рекомендуют вскрывать и тщательно проверять товары на пунктах выдачи перед камерами. При обнаружении брака или подмены товара, даже при пометке «невозвратный», сотруднику ПВЗ не останется ничего иного, кроме как отправить его обратно. Причем — бесплатно для покупателя.