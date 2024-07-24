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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Жителей Ростова предупредили о граде и скорости ветра в 80 километров в час

Власти Ростова выпустили экстренное сообщение из-за погоды и ветра до 80 км в час

24 июля 2024, 10:05
Фото: 27.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Жителей Ростова предупредили о граде и скорости ветра в 80 километров в час

Жителей Ростова предупредили о граде и сильном ветре

Режим повышенной готовности продлили в Ростове из-за непогоды, сообщили в городской администрации.

Синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение в Ростовской области. 24 и 25 июля в регионе ожидаются ливни, грозы, а также град и усиление ветра до 80 километров в час.

Жителей попросить проявить осторожность в период непогоды. В Ростове до 25 июля продлили режим повышенной готовности для городских служб и властей.

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Ближе к концу недели в город должна вернуться ясная погода. При этом жара достигнет лишь около +30 градусов днём. Вечером будет холодать до +20 градусов. Скорость ветра снизится до трёх метров в секунду.

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