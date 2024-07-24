Власти Ростова выпустили экстренное сообщение из-за погоды и ветра до 80 км в час

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение в Ростовской области. 24 и 25 июля в регионе ожидаются ливни, грозы, а также град и усиление ветра до 80 километров в час.
Жителей попросить проявить осторожность в период непогоды. В Ростове до 25 июля продлили режим повышенной готовности для городских служб и властей.
Ближе к концу недели в город должна вернуться ясная погода. При этом жара достигнет лишь около +30 градусов днём. Вечером будет холодать до +20 градусов. Скорость ветра снизится до трёх метров в секунду.