«Властям дела нет»: погорельцам из Батайска приходится спасать свой дом от мародеров

Получить разъяснения ситуации в администрации Батайска на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta то же не удалось. В приемной главы администрации посоветовали обратиться за комментариями к заместителю по жилищно-коммунальным вопросам. Однако он не ответил на звонок. Не ответили на звонок и в приемной замглавы по социальным вопросам.