«Властям дела нет»: погорельцам из Батайска приходится спасать свой дом от мародеров

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Напомним, что после пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧС.
Жителей дома расселили. Одни временно разместились у родных. Другим предоставили общежитие.
«Однако пострадавший дом не обеспечили охраной. А у жителей в квартирах остаются ценные вещи. Да и те же дорогие котлы, батареи, все это могут растащить. Теперь мы, жильцы, сами вынуждены дежурить возле дома и охранять его. При этом до сих пор никто не снял обгоревшие с крыши участки — покореженный металл, балки. Все это с ветром и дождем падает на головы прохожим», — рассказывает жительница дома Оксана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
По словам горожан, вывозить строительный мусор после пожара им помогали подростки-волонтеры. Многие надышались гарью, а одной из девочек даже вызывали скорую помощь.
«После этого под протокол на заседании нам пообещали, что в течение 10 дней назначат комиссию. Проведут экспертизу, которая признает, аварийный дом или нет. Финансирование экспертизы возьмет на себя администрация Батайска. Но позже выяснилось, что денег у местной администрации на экспертизу нет», — сообщает Оксана.
Стоимость экспертизы — 540 тысяч рублей, жители стали собирать сами на счет управляющей компании. Однако у многих, потерявших имущество, денег на это попросту нет.
Помимо экспертизы, по словам батайчан, им озвучили и оплату сметы. Горожане рассказывают, что обращались за финансовой помощью в Фонд капитального ремонта. Но и там получили отказ.
«К слову, нам помогали все — и Красный Крест, и церковь, и простые люди. Огромное спасибо волонтерам Батайска. Нам выплатили по 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Но муниципальные власти, как и управляющая компания, особого участия в нашей судьбе не принимали», — отмечают жильцы.
Люди рассказывают, что на требование организовать охрану дома, тем более во время режима ЧС, получили отказ.
«Власти сослались на то, что наш дом — это наша частная собственность», — уточняет Оксана.
Люди возмущены. По их словам, режим ЧС в границах дома объявлен на 30 дней. Продлится он до 9 августа.
«А решение вопросов или постоянно откладывается, или мы сталкиваемся с бездействием. С понедельника мы стали обращаться в СМИ, чтобы на нас обратили внимание. Вчера, 23 июля, снова начались обещания, дескать, на следующей неделе будет создана группа по ЧС. Но обратите внимание — только на следующей неделе. Время идет, ничего не происходит. Когда будут снимать покореженные конструкции с крыши дома, когда возле дома появится охрана, когда будут восстанавливать наш дом, поскольку без крыши во время дождей даже уцелевшие квартиры будут затоплены — ответов нет», — сокрушаются жители.
Получить разъяснения ситуации в администрации Батайска на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta то же не удалось. В приемной главы администрации посоветовали обратиться за комментариями к заместителю по жилищно-коммунальным вопросам. Однако он не ответил на звонок. Не ответили на звонок и в приемной замглавы по социальным вопросам.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, как страшный пожар от сарая перекинулся на крышу многоэтажного дома в Батайске. Напомним, что первоначально, рядом с домом загорелся сарай. Пламя перекинулось на крышу дома, разгоревшись на площади 500 квадратных метров.