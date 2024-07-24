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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Жители Батайска рассказали, как дежурят возле дома, пострадавшего при пожаре

«Властям дела нет»: погорельцам из Батайска приходится спасать свой дом от мародеров

24 июля 2024, 14:31
Фото: 67.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Жители Батайска рассказали, как дежурят возле дома, пострадавшего при пожаре

Жильцы сгоревшего дома в Батайске самостоятельно спасают его от мародеров

В редакцию RostovGazeta обратились жители горевшего в Батайске многоквартирного дома на Ворошилова, 11. Люди жалуются на то, что потеряв все имущество, вынуждены собирать сейчас 540 тысяч рублей на проведение экспертизы. При этом батайчане самостоятельно охраняют пострадавший при пожаре дом.

Как охраняется дом при ЧС

Напомним, что после пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧС.

Жителей дома расселили. Одни временно разместились у родных. Другим предоставили общежитие.

«Однако пострадавший дом не обеспечили охраной. А у жителей в квартирах остаются ценные вещи. Да и те же дорогие котлы, батареи, все это могут растащить. Теперь мы, жильцы, сами вынуждены дежурить возле дома и охранять его. При этом до сих пор никто не снял обгоревшие с крыши участки — покореженный металл, балки. Все это с ветром и дождем падает на головы прохожим», — рассказывает жительница дома Оксана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
после пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧСпосле пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧС
после пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧСпосле пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧС
после пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧСпосле пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧС
после пожара 9 июля 2024 года в многоквартирном доме на улице Ворошилова, 11 в Батайске ввели режим ЧС
Фото: rostovgazeta.ru
Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном доме
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Кто оплатит экспертизу

По словам горожан, вывозить строительный мусор после пожара им помогали подростки-волонтеры. Многие надышались гарью, а одной из девочек даже вызывали скорую помощь.

«После этого под протокол на заседании нам пообещали, что в течение 10 дней назначат комиссию. Проведут экспертизу, которая признает, аварийный дом или нет. Финансирование экспертизы возьмет на себя администрация Батайска. Но позже выяснилось, что денег у местной администрации на экспертизу нет», — сообщает Оксана.

Стоимость экспертизы — 540 тысяч рублей, жители стали собирать сами на счет управляющей компании. Однако у многих, потерявших имущество, денег на это попросту нет.

Помимо экспертизы, по словам батайчан, им озвучили и оплату сметы. Горожане рассказывают, что обращались за финансовой помощью в Фонд капитального ремонта. Но и там получили отказ.

«К слову, нам помогали все — и Красный Крест, и церковь, и простые люди. Огромное спасибо волонтерам Батайска. Нам выплатили по 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Но муниципальные власти, как и управляющая компания, особого участия в нашей судьбе не принимали», — отмечают жильцы.
Стоимость экспертизы — 540 тысяч рублейСтоимость экспертизы — 540 тысяч рублей
Стоимость экспертизы — 540 тысяч рублейСтоимость экспертизы — 540 тысяч рублей
Стоимость экспертизы — 540 тысяч рублей
Фото: rostovgazeta.ru
Детей привлекли к уборке сгоревшей многоэтажки в Батайске
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Время идет

Люди рассказывают, что на требование организовать охрану дома, тем более во время режима ЧС, получили отказ.

«Власти сослались на то, что наш дом — это наша частная собственность», — уточняет Оксана.

Люди возмущены. По их словам, режим ЧС в границах дома объявлен на 30 дней. Продлится он до 9 августа.

«А решение вопросов или постоянно откладывается, или мы сталкиваемся с бездействием. С понедельника мы стали обращаться в СМИ, чтобы на нас обратили внимание. Вчера, 23 июля, снова начались обещания, дескать, на следующей неделе будет создана группа по ЧС. Но обратите внимание — только на следующей неделе. Время идет, ничего не происходит. Когда будут снимать покореженные конструкции с крыши дома, когда возле дома появится охрана, когда будут восстанавливать наш дом, поскольку без крыши во время дождей даже уцелевшие квартиры будут затоплены — ответов нет», — сокрушаются жители.

Получить разъяснения ситуации в администрации Батайска на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta то же не удалось. В приемной главы администрации посоветовали обратиться за комментариями к заместителю по жилищно-коммунальным вопросам. Однако он не ответил на звонок. Не ответили на звонок и в приемной замглавы по социальным вопросам.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

«Теперь мы, жильцы, сами вынуждены дежурить возле дома и охранять его»«Теперь мы, жильцы, сами вынуждены дежурить возле дома и охранять его»
"Теперь мы, жильцы, сами вынуждены дежурить возле дома и охранять его""Теперь мы, жильцы, сами вынуждены дежурить возле дома и охранять его"
«Теперь мы, жильцы, сами вынуждены дежурить возле дома и охранять его»
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta выясняла, как страшный пожар от сарая перекинулся на крышу многоэтажного дома в Батайске. Напомним, что первоначально, рядом с домом загорелся сарай. Пламя перекинулось на крышу дома, разгоревшись на площади 500 квадратных метров.

Страшный пожар перекинулся на многоквартирный дом в Батайске
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