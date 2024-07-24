Юрист рассказал, как получить выплату в Ростове за неистраченный материнский капитал

Однако эксперт предупреждает, что в настоящее время данный законопроект проходит рассмотрение в Государственной Думе. Поэтому воспользоваться возможностью получения единовременной выплаты ростовчанки смогут после того, как документ опубликуют, и закон вступит в силу.