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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Юрист рассказал, как получить выплату в Ростове за неистраченный материнский капитал

Юрист рассказал, как получить выплату в Ростове за неистраченный материнский капитал

24 июля 2024, 06:06
Фото: Pxhere
Юрист рассказал, как получить выплату в Ростове за неистраченный материнский капитал

Юрист Габович рассказал, как получить выплату в Ростове за маткапитал

Получить единовременную выплату в Ростове смогут те, кто воспользовался сертификатом на получение материнского капитала не в полном объеме, и остаток средств не превышает 10 тысяч рублей, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Поправку в закон о выплатах неистраченных средств материнского капитала до десяти тысяч рублей приняли в Госдуме.

По словам юриста, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, ростовчанкам предстоит обратиться с заявлением в Фонд пенсионного и социального страхования.

«На основании заявления о распоряжении остатками средств материнского капитала, единовременно будут перечислены деньги», — отмечает Антон Габович.
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Однако эксперт предупреждает, что в настоящее время данный законопроект проходит рассмотрение в Государственной Думе. Поэтому воспользоваться возможностью получения единовременной выплаты ростовчанки смогут после того, как документ опубликуют, и закон вступит в силу.

Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростовской области 2024 году можно потратить материнский капитал.

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