Юрист рассказал, как получить выплату в Ростове за неистраченный материнский капитал

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Поправку в закон о выплатах неистраченных средств материнского капитала до десяти тысяч рублей приняли в Госдуме.
По словам юриста, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, ростовчанкам предстоит обратиться с заявлением в Фонд пенсионного и социального страхования.
«На основании заявления о распоряжении остатками средств материнского капитала, единовременно будут перечислены деньги», — отмечает Антон Габович.
Однако эксперт предупреждает, что в настоящее время данный законопроект проходит рассмотрение в Государственной Думе. Поэтому воспользоваться возможностью получения единовременной выплаты ростовчанки смогут после того, как документ опубликуют, и закон вступит в силу.
Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростовской области 2024 году можно потратить материнский капитал.