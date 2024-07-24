Жителей Ростова начнут сажать за пропаганду наркотиков

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Согласно изменениям в законодательстве, максимальное наказание за пропаганду наркотиков составит до 1,5 миллиона рублей штрафа и до двух лет лишения свободы. Ожидается, что такие изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
«Закон хороший и необходимый. Нужно защищать нашу молодежь от подобной информации. Однако вопрос заключается в другом. Если этот закон будет иметь широкое толкование, то потребуется масштабная работа, которая предполагает трату бюджетных средств», — делится мнением представитель общественной организации Владислав Махмудов.
Спикер объясняет, что под реализацию закона могут попасть кальянные, произведения искусства, эстрады и многое другое.
«Вспомните, в середине 90-х годов у нас появились рок-группы, которые в песнях призывали к употреблению запрещенных веществ. Например, все же помнят слова хита тех лет „давай вечером, с тобой встретимся…“. И таких примеров много», — добавляет собеседник.
Эксперт делится мнением, что для реализации нововведений на практике, необходимо прописать все механизмы исполнения. А именно, кто будет ответственным, кого наделят полномочиями, каким образом закон будет работать.
«Если это популистические меры, связанные с предвыборной кампанией или желанием отчитаться наверх, то польза от такого закона будет сомнительной. Должна быть конкретика — кто, как и за что отвечает. В качестве примера могу привести закон о намордниках для домашних животных на выгуле. Он, за редкими исключениями, почти не соблюдается в Ростовской области. И я даже не припомню случаев, когда у нас кого-то штрафовали за несоблюдение этой меры. А законы должны работать», — резюмирует общественник.
Ранее RostovGazeta сообщала, на какую сумму могут оштрафовать ростовчан за нескошенную траву на участках в Ростове.