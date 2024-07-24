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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Почему закон о наказании за пропаганду наркотиков необходим в Ростовской области

Жителей Ростова начнут сажать за пропаганду наркотиков

24 июля 2024, 10:34
Фото: Unsplash/ Sergi Viladesau
Почему закон о наказании за пропаганду наркотиков необходим в Ростовской области
Госдума приняла закон, предусматривающий до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и распространения информации о них. Как будут наказывать за нарушения в Ростовской области — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Согласно изменениям в законодательстве, максимальное наказание за пропаганду наркотиков составит до 1,5 миллиона рублей штрафа и до двух лет лишения свободы. Ожидается, что такие изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

«Закон хороший и необходимый. Нужно защищать нашу молодежь от подобной информации. Однако вопрос заключается в другом. Если этот закон будет иметь широкое толкование, то потребуется масштабная работа, которая предполагает трату бюджетных средств», — делится мнением представитель общественной организации Владислав Махмудов.

Спикер объясняет, что под реализацию закона могут попасть кальянные, произведения искусства, эстрады и многое другое.

«Вспомните, в середине 90-х годов у нас появились рок-группы, которые в песнях призывали к употреблению запрещенных веществ. Например, все же помнят слова хита тех лет „давай вечером, с тобой встретимся…“. И таких примеров много», — добавляет собеседник.
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Эксперт делится мнением, что для реализации нововведений на практике, необходимо прописать все механизмы исполнения. А именно, кто будет ответственным, кого наделят полномочиями, каким образом закон будет работать.

«Если это популистические меры, связанные с предвыборной кампанией или желанием отчитаться наверх, то польза от такого закона будет сомнительной. Должна быть конкретика — кто, как и за что отвечает. В качестве примера могу привести закон о намордниках для домашних животных на выгуле. Он, за редкими исключениями, почти не соблюдается в Ростовской области. И я даже не припомню случаев, когда у нас кого-то штрафовали за несоблюдение этой меры. А законы должны работать», — резюмирует общественник.

Ранее RostovGazeta сообщала, на какую сумму могут оштрафовать ростовчан за нескошенную траву на участках в Ростове.

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