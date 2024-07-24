Жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Новый закон о штрафах для нерадивых собачников в Госдуме хотят принять осенью, сообщает издание «Московский Комсомолец».
«На мой взгляд, закон удачный. Потому что собака — это ответственность, а не просто развлечение. И этот закон, возможно, даже уменьшит количество догхантеров», — считает ростовская зоозащитница Надежда Гурьева.
Эксперт объясняет, что бездоказательно или «на словах» пожаловаться на хозяина, который не убрал за животным будет нельзя.
«Нужно будет сделать фото или видео, какое-то вещественное доказательство. Но не всегда таким образом можно определить, действительно ли было нарушение», — добавляет зоозащитник.
Надежда Гурьева советует владельцам собак в Ростовской области уже сейчас начать пользоваться специальными пакетами и лопатками, чтобы новые правила выгула не застали врасплох.
«Уборка за животным необходима как минимум для того, чтобы собаки во время прогулок не подхватывали друг от друга инфекции. Максимум, конечно, для чистоты в городе. Но у нас почему-то ходить с пакетиком за собакой все еще считается постыдным делом, а не элементарной заботой о здоровье своего питомца», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что юрист назвал суммы штрафа в Ростове за неубранные фекалии собак.