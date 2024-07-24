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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами

Жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами

24 июля 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Новый закон обещает наказывать владельцев собак, которые отказываются убирать за своими питомцами. Назначать штрафы будут по системе доносов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовская зоозащитница Надежда Гурьева.

Новый закон о штрафах для нерадивых собачников в Госдуме хотят принять осенью, сообщает издание «Московский Комсомолец».

«На мой взгляд, закон удачный. Потому что собака — это ответственность, а не просто развлечение. И этот закон, возможно, даже уменьшит количество догхантеров», — считает ростовская зоозащитница Надежда Гурьева.

Эксперт объясняет, что бездоказательно или «на словах» пожаловаться на хозяина, который не убрал за животным будет нельзя.

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«Нужно будет сделать фото или видео, какое-то вещественное доказательство. Но не всегда таким образом можно определить, действительно ли было нарушение», — добавляет зоозащитник.

Надежда Гурьева советует владельцам собак в Ростовской области уже сейчас начать пользоваться специальными пакетами и лопатками, чтобы новые правила выгула не застали врасплох.

«Уборка за животным необходима как минимум для того, чтобы собаки во время прогулок не подхватывали друг от друга инфекции. Максимум, конечно, для чистоты в городе. Но у нас почему-то ходить с пакетиком за собакой все еще считается постыдным делом, а не элементарной заботой о здоровье своего питомца», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что юрист назвал суммы штрафа в Ростове за неубранные фекалии собак.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Собаки#Питомцы#Домашние питомцы
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