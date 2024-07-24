Жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами

«Уборка за животным необходима как минимум для того, чтобы собаки во время прогулок не подхватывали друг от друга инфекции. Максимум, конечно, для чистоты в городе. Но у нас почему-то ходить с пакетиком за собакой все еще считается постыдным делом, а не элементарной заботой о здоровье своего питомца», — заключает эксперт.