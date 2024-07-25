Биолог Юрченко объяснил, где нельзя собирать грибы в Ростовской области

«Формально никакого запрета на сбор грибов в городах нет. Но я этого настоятельно делать не рекомендую. Грибы сами по себе накапливают вредные вещества, при этом некоторые из них делают это сильнее, некоторые слабее. И даже опытные грибники часто не пытаются разобраться в накапливающих свойствах грибов», — предупреждает биолог.