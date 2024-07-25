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Биолог объяснил, где нельзя собирать грибы в Ростовской области

Биолог Юрченко объяснил, где нельзя собирать грибы в Ростовской области

25 июля 2024, 09:19
Фото: Unsplash
Биолог объяснил, где нельзя собирать грибы в Ростовской области
Самые токсичные грибы растут в Ростове, Таганроге, Шахтах, Азове и других крупных городах области, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский биолог Татьяна Юрченко

По словам биолога Татьяны Юрченко, грибы накапливают в себе токсичные вещества и тяжелые металлы, поэтому собирать их в местах с загрязненным воздухом и почвой не рекомендуется.

«Формально никакого запрета на сбор грибов в городах нет. Но я этого настоятельно делать не рекомендую. Грибы сами по себе накапливают вредные вещества, при этом некоторые из них делают это сильнее, некоторые слабее. И даже опытные грибники часто не пытаются разобраться в накапливающих свойствах грибов», — предупреждает биолог.

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Эксперт предостерегает дончан от сбора грибов в черте крупных городов с активным дорожным движением и развитыми производствами, таких как Ростов, Таганрог, Шахты, Азов.

«Также опасные грибы растут рядом с дорогами, заводами, свалками, рядом с подстанциями, очистными сооружениями и особенно рядом с атомной электростанцией», — добавляет Татьяна Юрченко.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Грибы#Сезон грибов#Сбор грибов
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