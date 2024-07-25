Биолог Юрченко объяснил, где нельзя собирать грибы в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По словам биолога Татьяны Юрченко, грибы накапливают в себе токсичные вещества и тяжелые металлы, поэтому собирать их в местах с загрязненным воздухом и почвой не рекомендуется.
«Формально никакого запрета на сбор грибов в городах нет. Но я этого настоятельно делать не рекомендую. Грибы сами по себе накапливают вредные вещества, при этом некоторые из них делают это сильнее, некоторые слабее. И даже опытные грибники часто не пытаются разобраться в накапливающих свойствах грибов», — предупреждает биолог.
Эксперт предостерегает дончан от сбора грибов в черте крупных городов с активным дорожным движением и развитыми производствами, таких как Ростов, Таганрог, Шахты, Азов.
«Также опасные грибы растут рядом с дорогами, заводами, свалками, рядом с подстанциями, очистными сооружениями и особенно рядом с атомной электростанцией», — добавляет Татьяна Юрченко.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове.