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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Кафе загорелось возле морского порта в Таганроге

Черным дымом заволокло порт в Таганроге. Рассказываем, что произошло

25 июля 2024, 13:02
Фото: 82.mchs.gov.ru
Кафе загорелось возле морского порта в Таганроге

Кафе загорелось возле морского порта в Таганроге

В Таганроге в четверг, 25 июля, произошло возгорание в кафе, сообщили в региональном УМЧС.

По информации управления, в дневное время загорелось кафе «Маяк» на площади 90 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли восемь человек, они используют две единицы техники.

«По предварительным данным, адрес Комсомольский бульвар, 12, кафе не функционирует», — заявили в управлении.

О возгорании изначально рассказали пользователи в комментариях. Они увидели черные клубы дыма возле морского порта.

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Ранее массовая атака беспилотников вызвала пожары в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Таганрог#Пожар#МЧС#Маяк
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