Черным дымом заволокло порт в Таганроге. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По информации управления, в дневное время загорелось кафе «Маяк» на площади 90 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли восемь человек, они используют две единицы техники.
«По предварительным данным, адрес Комсомольский бульвар, 12, кафе не функционирует», — заявили в управлении.
О возгорании изначально рассказали пользователи в комментариях. Они увидели черные клубы дыма возле морского порта.
Многих стало интересовать, что стало причиной сильного пожара. Но пока информации об этом нет.
Ранее массовая атака беспилотников вызвала пожары в Ростовской области.
Кроме того, появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону.