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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Количество пациентов с редкими заболеваниями увеличилось в Ростовской области в 1,8 раза

Число больных редкими заболеваниями выросло почти в два раза в Ростовской области

25 июля 2024, 17:47
Фото: 1MI
Количество пациентов с редкими заболеваниями увеличилось в Ростовской области в 1,8 раза
Самым распространённым орфанным заболеванием в Ростовской области считается нарушение обмена ароматических аминокислот, сообщили в Минздраве региона «Деловой газете.Юг».

За пять лет число пациентов, включённых в областной сегмент Федерального регистра с орфанными (редкими) заболеваниями, выросло в 1,8 раза. Всего людей с редко встречающимися болезнями в регионе 574, из них 236 — это дети.

Самыми распространёнными орфанными заболеваниями в Ростовской области считаются нарушение обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии), синдром Эванса и болезнь Вильсона.

Всего в мире насчитывается несколько тысяч орфанных болезней. К ним также относятся гемофилия, рассеянный склероз, болезнь Гоше, муковисцидоз и другие.

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Ранее сообщалось, что пересадку костного мозга смогут выполнять врачи в Ростове. В июне в городе открыли Детский хирургический центр инновационных технологий.

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