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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Новая магнитная буря накроет Ростовскую область 27 июля

Девятичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область 27 июля

25 июля 2024, 08:05
Фото: Unsplash
Новая магнитная буря накроет Ростовскую область 27 июля
В Ростовской области ожидается новая волна геомагнитных бурь. Возбуждение магнитного поля Земли будет длиться девять часов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1. Возбуждение геомагнитного поля Земли резко начнет нарастать в ночь на 27 июля. В полночь показатели уже приблизятся к пяти баллам из девяти возможных. Пик активности придется на 03.00 мск. В шесть утра уровень возмущения опустится до четырех баллов, а к девяти — придет в норму.

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Вероятность возникновения магнитной бури составляет 40%. В период геомагнитного возбуждения рекомендуется снизить физическую нагрузку, добавить вечерние прогулки, соблюдать питьевой режим и снизить количество стресса. Все это поможет минимизировать влияние бури на самочувствие людей.

Ранее жители Ростовской области увидели смерч.

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