Девятичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область 27 июля

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1. Возбуждение геомагнитного поля Земли резко начнет нарастать в ночь на 27 июля. В полночь показатели уже приблизятся к пяти баллам из девяти возможных. Пик активности придется на 03.00 мск. В шесть утра уровень возмущения опустится до четырех баллов, а к девяти — придет в норму.
Вероятность возникновения магнитной бури составляет 40%. В период геомагнитного возбуждения рекомендуется снизить физическую нагрузку, добавить вечерние прогулки, соблюдать питьевой режим и снизить количество стресса. Все это поможет минимизировать влияние бури на самочувствие людей.
Ранее жители Ростовской области увидели смерч.