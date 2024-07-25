Девятичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область 27 июля

На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1. Возбуждение геомагнитного поля Земли резко начнет нарастать в ночь на 27 июля. В полночь показатели уже приблизятся к пяти баллам из девяти возможных. Пик активности придется на 03.00 мск. В шесть утра уровень возмущения опустится до четырех баллов, а к девяти — придет в норму.