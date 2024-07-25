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Published Сегодня, 10:19

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Движение будут перекрывать на мосту на Стачки в Ростове-на-Дону

Движение перекроют на мосту на Стачки в Ростове-на-Дону. Ждать ли пробок?

25 июля 2024, 10:19
Фото: Администрация Ростова
Движение будут перекрывать на мосту на Стачки в Ростове-на-Дону

Движение перекроют на мосту на Стачки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону по ночам будут ограничивать движение на мосту по проспекту Стачки из-за ремонта, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове начался ремонт одного из ключевых мостов. Всего предстоит обновить 5,5 тысячи квадратных метров покрытия.

Ремонтные работы решили проводить в ночное время для удобства местных жителей и предотвращения автомобильных заторов. В это время будут ограничивать движение по полосам.

Алексей Логвиненко: Ремонт моста по проспекту Стачки начнется через несколько дней
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Добавим, что ремонтные работы пройдут в период с 24 июля по 5 августа. Ранее водителей просили заранее строить маршруты с учетом планируемых ограничений.

До этого стало известно, что в регионе отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново.

Кроме того, в Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ремонт моста#Стачки
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