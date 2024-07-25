Движение перекроют на мосту на Стачки в Ростове-на-Дону. Ждать ли пробок?

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Ростове начался ремонт одного из ключевых мостов. Всего предстоит обновить 5,5 тысячи квадратных метров покрытия.
Ремонтные работы решили проводить в ночное время для удобства местных жителей и предотвращения автомобильных заторов. В это время будут ограничивать движение по полосам.
Добавим, что ремонтные работы пройдут в период с 24 июля по 5 августа. Ранее водителей просили заранее строить маршруты с учетом планируемых ограничений.
До этого стало известно, что в регионе отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново.
Кроме того, в Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади.