Эксперты ООО «БАС» рассказали о своей работе на интенсиве «Архипелаг 2024»

В рамках интенсива компания «БАС» заключила несколько соглашений о сотрудничестве в сфере беспилотных авиасистем. Например, совместно с ООО «СТРАТУС» компания займётся эксклюзивной дистрибуцией инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR для агроавиации и развитием системы обучения специалистов. Совместно с ООО «Техноджет» компания будет работать над созданием многоцелевого беспилотного самолета «Аккорд-201» и внедрением беспилотных технологий для грузовых перевозок, а также продвигать передовые технологии в производство.