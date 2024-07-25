Эксперты ООО «БАС» рассказали о своей работе на интенсиве «Архипелаг 2024»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Специалисты ООО «БАС» представили 15 разнообразных сценариев применения дронов для гражданских учений. Это грузоперевозки, кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, стройплощадок, водных и других объектов. Особый интерес вызвал сценарий мониторинга лесных массивов и сельскохозяйственных угодий, пишет transsibinfo.com.
Результаты испытаний дронов будут учтены в федеральном рейтинге дронификации регионов. Лучшие участники получат значительные бюджетные преференции для развития БАС.
В ходе интенсива представители регионов разрабатывали дорожные карты по внедрению дронов, выполняли полеты по техническим заданиям и демонстрировали практические навыки работы с беспилотниками. Это помогло оценить возможности операторов дронов и самой техники в реальных условиях и отработать взаимодействие участников государственного гражданского заказа (ГГЗ) на услуги дронов в рамках полевых и штабных учений.
Кроме того, на интенсиве был представлен первый в России маркетплейс беспилотников Налетай.рф, созданный ГТЛК. Здесь можно будет приобрести или продать российский беспилотник, а также участвовать в программах ГГЗ или льготного лизинга.
В рамках интенсива компания «БАС» заключила несколько соглашений о сотрудничестве в сфере беспилотных авиасистем. Например, совместно с ООО «СТРАТУС» компания займётся эксклюзивной дистрибуцией инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR для агроавиации и развитием системы обучения специалистов. Совместно с ООО «Техноджет» компания будет работать над созданием многоцелевого беспилотного самолета «Аккорд-201» и внедрением беспилотных технологий для грузовых перевозок, а также продвигать передовые технологии в производство.
Директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимир Маркин подчеркнул, что участники интенсива уделили значительное внимание партнерской работе с регионами, ключевыми игроками и компаниями, занимающимися операторскими и эксплуатационными услугами, продвижением, рекламой и обслуживанием. По словам Маркина, концерн устанавливает долгосрочные отношения с ООО „БАС“ для развития региональных рынков и реализации возможностей беспилотных авиационных систем под ключ.