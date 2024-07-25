rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Грузовым автомобилям запретят въезд в Ростов-на-Дону через Темерницкий мост

Фурам запретят въезд в Ростов-на-Дону через Темерницкий мост

25 июля 2024, 09:33
Фото: 1MI
Грузовым автомобилям запретят въезд в Ростов-на-Дону через Темерницкий мост
В Ростове-на-Дону вводят дополнительные ограничения для грузовых автомобилей. Теперь крупногабаритный транспорт не сможет въезжать в городе через Темерницкий мост. Информация размещена на сайте администрации города.

В Ростове-на-Дону с 11 августа начнет действовать запрет на въезд грузовиков на территорию города по Темерницкому мосту в створе улицы Шоссейной. Ограничения будут действовать только в период повышенного дорожного трафика, то есть с 07.00 до 10.00 и 17.00 до 20.00 мск.

Данные меры приняты в рамках реализации проекта по строительству грузового каркаса.

В Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за ночного забега
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что фурам перекроют въезд в донскую столицу со стороны посёлка Верхнетемерницкий.

До этого подобные ограничения для грузовиков начали действовать на въезд в Ростов по улице Малиновского с Таганрогской.

Читайте также:
Грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по Малиновского с ТаганрогскойВ Ростове-на-Дону на два месяца ограничили движение рядом с набережнойВ Ростове-на-Дону появится новый маршрут «Центр — Военвед»
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Дорога#Транспорт#Проезд#Последние новости Ростова на сегодня#Грузовик#Фура#Въезд
Подпишитесь
Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников
Вчера, 15:00
«Властям дела нет»: погорельцам из Батайска приходится спасать свой дом от мародеров
Вчера, 14:31
В Wildberries сообщили, как развод Бакальчук изменит работу маркетплейса в Ростове
Вчера, 16:45
Минстрой заставили заплатить 361 млн за строительство инфекционного центра в Ростове
Вчера, 14:11
Жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами
Вчера, 13:30
Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией
Вчера, 13:27