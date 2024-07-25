Фурам запретят въезд в Ростов-на-Дону через Темерницкий мост

В Ростове-на-Дону с 11 августа начнет действовать запрет на въезд грузовиков на территорию города по Темерницкому мосту в створе улицы Шоссейной. Ограничения будут действовать только в период повышенного дорожного трафика, то есть с 07.00 до 10.00 и 17.00 до 20.00 мск.