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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Футболист Юрий Жирков присоединился к тренерскому штабу ФК «СКА Ростов-на-Дону»

Легендарный футболист будет тренировать клуб «СКА Ростов» Басты

25 июля 2024, 18:06
Фото: пресс-служба футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону»
Футболист Юрий Жирков присоединился к тренерскому штабу ФК «СКА Ростов-на-Дону»
Футболист Юрий Жирков присоединился к тренерскому штабу ФК «СКА Ростов-на-Дону», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Футболист Юрий Жирков вошёл в тренерский штаб «СКА Ростов». Также он сможет в течение сезона выходить на поле и помогать игрокам. Клуб с недавнего времени играет в любительской лиге.

С конца августа 2023 года Жирков проходит обучение, чтобы получить тренерскую лицензию.

«Я был с Виталием Миллером в FC Bus, поэтому знаю, как он работает и что он делает для команды. У него в командах хорошая атмосфера. Он основная причина моего перехода в „СКА Ростов“», — объяснил своё решение футболист.

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Юрий Жирков — пятикратный чемпион России по футболу, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель чемпионата Англии, Кубка и Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. Также он стал бронзовым призёром Евро‑2008. Жирков успел отметиться игрой в ЦСКА, «Динамо», «Зените» и лондонском «Челси». Карьеру он завершил в прошлом году.

Помощь легендарного футболиста явно не помешает футбольному клубу, которым владеет рэпер Баста. В начале июля из команды ушли 15 игроков и тренер.

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