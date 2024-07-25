Легендарный футболист будет тренировать клуб «СКА Ростов» Басты

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Футболист Юрий Жирков вошёл в тренерский штаб «СКА Ростов». Также он сможет в течение сезона выходить на поле и помогать игрокам. Клуб с недавнего времени играет в любительской лиге.
С конца августа 2023 года Жирков проходит обучение, чтобы получить тренерскую лицензию.
«Я был с Виталием Миллером в FC Bus, поэтому знаю, как он работает и что он делает для команды. У него в командах хорошая атмосфера. Он основная причина моего перехода в „СКА Ростов“», — объяснил своё решение футболист.
Юрий Жирков — пятикратный чемпион России по футболу, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель чемпионата Англии, Кубка и Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. Также он стал бронзовым призёром Евро‑2008. Жирков успел отметиться игрой в ЦСКА, «Динамо», «Зените» и лондонском «Челси». Карьеру он завершил в прошлом году.
Помощь легендарного футболиста явно не помешает футбольному клубу, которым владеет рэпер Баста. В начале июля из команды ушли 15 игроков и тренер.