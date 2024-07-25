Молодого ростовчанина осудили за попытку примкнуть к украинскому батальону

Следствие установило, что 23-летний Ковтуновский собирался въехать на территорию Украины, чтобы вступить в местное военизированное объединение «Легион „Свобода России“»*. В июне 2023 года его планы нарушили правоохранительные органы России.

Южный окружной военный суд приговорил молодого человека к 11 годам лишения свободы.