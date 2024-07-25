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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Суд в Ростове вынес приговор 23-летнему местному жителю, пытавшемуся вступить в украинское военизированное объединение

Молодого ростовчанина осудили за попытку примкнуть к украинскому батальону

25 июля 2024, 16:32
Фото: 1MI
Суд в Ростове вынес приговор 23-летнему местному жителю, пытавшемуся вступить в украинское военизированное объединение
Южный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, пытавшемуся вступить в украинское военизированное объединение, сообщили в областной прокуратуре.

Иван Ковтуновский признан виновным по статьям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

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Следствие установило, что 23-летний Ковтуновский собирался въехать на территорию Украины, чтобы вступить в местное военизированное объединение «Легион „Свобода России“»*. В июне 2023 года его планы нарушили правоохранительные органы России.
Южный окружной военный суд приговорил молодого человека к 11 годам лишения свободы.

Ранее суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона Ивану Черненко.

* — военизированное объединение, признанное в России террористическим.

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