Молодого ростовчанина осудили за попытку примкнуть к украинскому батальону

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Иван Ковтуновский признан виновным по статьям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
Следствие установило, что 23-летний Ковтуновский собирался въехать на территорию Украины, чтобы вступить в местное военизированное объединение «Легион „Свобода России“»*. В июне 2023 года его планы нарушили правоохранительные органы России.
Южный окружной военный суд приговорил молодого человека к 11 годам лишения свободы.
Ранее суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона Ивану Черненко.
* — военизированное объединение, признанное в России террористическим.