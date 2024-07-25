На Дону бесплатное питание будут получать школьники и студенты из многодетных семей

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко, это знаковое и важное решение.
— С 1 сентября нынешнего года дети из многодетных семей, которые учатся в школах, колледжах, техникумах и училищах будут обеспечены питанием за счет бюджетных средств. Следует обратить внимание, что бесплатное питание будет для детей в возрасте до 23-х лет, если они обучаются в учреждениях среднего профессионального образования. Это существенное обстоятельство, так как многие из них обучаются в СПО в более старшем возрасте, кто-то после службы в армии, кто-то по окончании школы, — пояснил Александр Ищенко.
Спикер Донского парламента добавил, что данная мера поддержки затронет 39 тысяч детей из многодетных семей, из которых 33 тысячи — это школьники, а 6 тысяч — студенты средних профессиональных образовательных организаций.
Также во время заседания депутаты приняли закон, согласно которому учреждено звание «Почетный донор Ростовской области».
— Это звание будут получать граждане с 1 января 2025 года, которые более 30 раз сдавали кровь или ее компоненты в качестве доноров. Получивший звание «Почетный донор Ростовской области» может рассчитывать на денежную выплату в размере величины прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения, которая на 2024 год составляет 15 833 рубля. Выплата может стать ежегодной, если Почетный донор продолжит сдавать кровь не менее трех раз в год или ее компоненты не менее семи раз в течение года, — рассказал Александр Ищенко.
Председатель Законодательного собрания также сообщил, что по предварительным расчетам, которые подготовило региональное министерство здравоохранения, в следующем году звание «Почетный донор Ростовской области» может быть присвоено не менее чем полутора тысячам граждан.
— Следует отметить, что на федеральном уровне давно уже учреждено звание «Почетный донор России», для его получения необходимо как минимум 40 раз сдать цельную кровь или 60 раз плазму крови. Таким образом, областное звание становится предшествующим шагом и знаком внимания со стороны областного правительства. Признание и поощрение на региональном уровне наших доноров станет хорошим подспорьем для популяризации донорства на Дону, — подчеркнул Александр Ищенко.