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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

На Ростовской АЭС перестал работать энергоблок

На Ростовской АЭС отключили второй энергоблок. Объясняем, в чем причина

25 июля 2024, 11:48
Фото: ArtemBegotsky/cc by sa 4.0/wiki
На Ростовской АЭС перестал работать энергоблок

На Ростовской АЭС отключили второй энергоблок

На Ростовской АЭС вывели в плановый ремонт второй энергоблок, сообщается в Telegram-канале станции.

До этого специалисты завершили ремонт третьего энергоблока, его вернули в работу раньше намеченного срока. Сейчас его вывели на необходимый уровень мощности.

С четверга, 24 июля, стартовал капремонт энергоблока №2. А в октябре начнутся работы на энергоблоке №1.

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В настоящий момент энергоблоки №1, 3, 4 функционируют в обычном режиме.

Отмечается, что радиационный фон находится в норме.

Напомним, что в середине июля на АЭС зарегистрировали сбой в работе первого энергоблока, произошло ложное срабатывание защиты, из-за этого пришлось его отключить. Через несколько часов блок вернули к работе и он начал вырабатывать электроэнергию.

#Илья Протвинов
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