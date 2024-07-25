На Ростовской АЭС отключили второй энергоблок. Объясняем, в чем причина

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
До этого специалисты завершили ремонт третьего энергоблока, его вернули в работу раньше намеченного срока. Сейчас его вывели на необходимый уровень мощности.
С четверга, 24 июля, стартовал капремонт энергоблока №2. А в октябре начнутся работы на энергоблоке №1.
В настоящий момент энергоблоки №1, 3, 4 функционируют в обычном режиме.
Отмечается, что радиационный фон находится в норме.
Напомним, что в середине июля на АЭС зарегистрировали сбой в работе первого энергоблока, произошло ложное срабатывание защиты, из-за этого пришлось его отключить. Через несколько часов блок вернули к работе и он начал вырабатывать электроэнергию.