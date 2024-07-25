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Несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону

Несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону

25 июля 2024, 07:35
Фото: 1MI
Несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону
Проекты строительства дорог в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону получили положительное заключение Госэкспертизы, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В частности, речь идет о дорогах на улицах 9-го Мая от Курсантов до Солженицына, Ткачева и Сталинградская от Маршала Жукова до Курсантов.

Кроме того, это касается улиц Еляна от Маршала Жукова до 9-го Мая и Курсантов от Ткачева до 9-го Мая. За счет этих проектов получится улучшить транспортную ситуацию на этой территории.

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дороги должны связать микрорайон с проспектом Стачки
Фото: Администрация Ростова

Кроме того, дороги должны связать микрорайон с проспектом Стачки.

«Какая отличная новость. Ливневки только не забудьте», — написали пользователи в комментариях.

«Классный план. Получается, что в Левенцовку можно будет попасть из центра без выезда на Малиновского», — заявляют ростовчане.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Левенцовка#Строительство дорог#Госэкспертиза
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