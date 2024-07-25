Несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В частности, речь идет о дорогах на улицах 9-го Мая от Курсантов до Солженицына, Ткачева и Сталинградская от Маршала Жукова до Курсантов.
Кроме того, это касается улиц Еляна от Маршала Жукова до 9-го Мая и Курсантов от Ткачева до 9-го Мая. За счет этих проектов получится улучшить транспортную ситуацию на этой территории.
Кроме того, дороги должны связать микрорайон с проспектом Стачки.
«Какая отличная новость. Ливневки только не забудьте», — написали пользователи в комментариях.
«Классный план. Получается, что в Левенцовку можно будет попасть из центра без выезда на Малиновского», — заявляют ростовчане.
Читайте также о том, как Минстрой заставили заплатить 361 миллион рублей за строительство инфекционного центра в Ростове.