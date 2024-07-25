rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Инфляция коснулась всех видов бензина и дизеля в Ростовской области

В Ростовской области за неделю значительно подорожали все виды топлива

25 июля 2024, 15:31
Фото: 1MI
Инфляция коснулась всех видов бензина и дизеля в Ростовской области
Инфляция коснулась всех видов бензина и дизеля в Ростовской области, следует из данных Росстата.

С 16 по 22 июля бензин в регионе в среднем подорожал на 37 копеек — до 57,98 рубля за один литр. В среднем по России литр бензина стоит 57,05 рубля.

Больше всего подорожал в Ростовской области бензин марки АИ-98. За неделю его цена выросла на 41 копейку — до 67,97 рубля за один литр. АИ-92 увеличился в стоимости на 28 копеек. Литр бензина этой марки в среднем можно купить за 53,06 рубля. На 24 копейки подорожал АИ-95 — до 59,16 рубля за один литр.

Дизельное топливо стало дороже на 17 копеек. Сейчас в Ростовской области литр дизеля можно в среднем купить за 62,12 рубля.

Центробанк сообщил о росте цен на бензин в Ростовской области
Узнать подробнее

Подорожание бензина и дизеля становится одной из причин роста цен на продукты в Ростовской области. Так, растёт стоимость яблок, картофеля и ряда других овощей и фруктов.

Читайте также:
Стремительный рост цен на бензин не прекращается в Ростовской областиРостовчане опасаются подорожания бензина после атаки на нефтебазуЦены на бензин начали сезонно расти по всей стране
#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области#Росстат#Цены на бензин в Ростовской области#Дизельное топливо#Рост цен на бензин в Ростовской области#Высокая стоимость бензина#Марки бензина#Лето 2024
Подпишитесь
Вытяжка рухнула в бассейн с людьми в аквапарке, а Ростов преследуют магнитные бури
Сегодня, 15:22
Регоператор оправдался за свалки с крысами в Гукове
Сегодня, 13:20
Черным дымом заволокло порт в Таганроге. Рассказываем, что произошло
Сегодня, 13:02
Стало известно, что будет со сжигавшими иконы подростками в Ростовской области
Сегодня, 14:11
«Дивидендов не приносит»: власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки
Сегодня, 14:12
На Ростовской АЭС отключили второй энергоблок. Объясняем, в чем причина
Сегодня, 11:48