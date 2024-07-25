В Ростовской области за неделю значительно подорожали все виды топлива

Больше всего подорожал в Ростовской области бензин марки АИ-98. За неделю его цена выросла на 41 копейку — до 67,97 рубля за один литр. АИ-92 увеличился в стоимости на 28 копеек. Литр бензина этой марки в среднем можно купить за 53,06 рубля. На 24 копейки подорожал АИ-95 — до 59,16 рубля за один литр.