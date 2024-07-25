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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Ростовской области зафиксировали первый случай теплового удара

Попал в реанимацию: первый случай теплового удара произошел в Ростове

25 июля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области зафиксировали первый случай теплового удара

Первый за лето случай теплового удара произошел в Ростове

В Ростовской области на протяжении длительного времени держалась невыносимая жара. Из-за таких погодных условий дончанин попал в реанимацию, сообщает Donday со ссылкой на замминистра здравоохранения Романа Банацкого.

На минувшей неделе в Ростовской области температура воздуха превышала +45 градусов. Не спасала даже тень. В один из таких жарких дней был зафиксирован первый случай госпитализации человека из-за летнего пекла. Дончанин попал в больницу с тепловым ударом. Банацкий отметил, что пациент находился в тяжелом состоянии. Его реанимировали и оказывали противошоковую терапию. Местному жителю назначили стационарное лечение.

Статистика Минздрава показывает, что около трех человек в день вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в жару. Головокружение, одышка, тошнота — самые распространенные жалобы.

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Отметим, что общее число вызовов врачей на дом по южному региону не выросло.

Ранее стало известно, что в скором времени в Ростов-на-Дону вернется жаркая погода. Уличные термометры вновь будут показывать более +30 градусов тепла.

До этого сильная жара в Ростовской области усложнила пчелам сбор нектара для меда.

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