Попал в реанимацию: первый случай теплового удара произошел в Ростове

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На минувшей неделе в Ростовской области температура воздуха превышала +45 градусов. Не спасала даже тень. В один из таких жарких дней был зафиксирован первый случай госпитализации человека из-за летнего пекла. Дончанин попал в больницу с тепловым ударом. Банацкий отметил, что пациент находился в тяжелом состоянии. Его реанимировали и оказывали противошоковую терапию. Местному жителю назначили стационарное лечение.
Статистика Минздрава показывает, что около трех человек в день вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в жару. Головокружение, одышка, тошнота — самые распространенные жалобы.
Отметим, что общее число вызовов врачей на дом по южному региону не выросло.
Ранее стало известно, что в скором времени в Ростов-на-Дону вернется жаркая погода. Уличные термометры вновь будут показывать более +30 градусов тепла.
До этого сильная жара в Ростовской области усложнила пчелам сбор нектара для меда.