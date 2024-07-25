Попал в реанимацию: первый случай теплового удара произошел в Ростове

На минувшей неделе в Ростовской области температура воздуха превышала +45 градусов. Не спасала даже тень. В один из таких жарких дней был зафиксирован первый случай госпитализации человека из-за летнего пекла. Дончанин попал в больницу с тепловым ударом. Банацкий отметил, что пациент находился в тяжелом состоянии. Его реанимировали и оказывали противошоковую терапию. Местному жителю назначили стационарное лечение.