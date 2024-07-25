Регоператор оправдался за свалки с крысами в Гукове

Добавляет проблем и отсутствие актуальной базы данных абонентов Гуково. По информации ООО «Экострой-Дон» в городе проживает 60 тысяч человек. А начисления оплаты за услугу по обращению с ТКО производятся лишь на 48,6 тысячи человек.