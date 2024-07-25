Регоператор оправдался за свалки с крысами в Гукове

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Напомним, что жители города Гуково пожаловались RostovGazeta на огромные свалки мусора на контейнерных площадках. Особенно горожан возмутило наличие свалок с крысами вблизи детских садов.
Регоператор объяснил, что вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок города осуществляет подрядная организация — ООО «САХ».
График работы не менялся. Однако из-за того, что вывоз мусора с мест накопления производится с 7.00 до 23.00 мск, в утренние часы регоператор не исключает возможность заполнения контейнеров отходами.
«Но в течение дня все ТКО выгружаются в специальный транспорт „Экострой-Дон“ и транспортируются для дальнейшего размещения на полигон», — подчеркнули в компании.
Здесь же добавили, что срывы, к сожалению, случались. Например, из-за поломок специализированного транспорта. Однако по заверениям регоператора, вывоз отходов при нарушении графика осуществлялся в соответствии с допустимым отклонением сроков.
В числе проблем некачественного вывоза мусора ООО «Экострой-Дон» считает долги за оплату коммунальной услуги, нехватку как оборудованных контейнерных площадок, так и контейнеров.
«Местами затруднен подъезд к контейнерным площадкам», — отмечает регоператор.
К значительному нарушению маршрутов и времени вывоза мусора, согласно ответу «Экострой-Дон», привело и закрытие на реконструкцию моста на въезде в город.
Добавляет проблем и отсутствие актуальной базы данных абонентов Гуково. По информации ООО «Экострой-Дон» в городе проживает 60 тысяч человек. А начисления оплаты за услугу по обращению с ТКО производятся лишь на 48,6 тысячи человек.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему реализация «мусорной» реформы провалилась на Дону и что теперь с этим делать.