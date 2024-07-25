Следком повторно возбудит дело об избиении инвалида и его матери в Ростове

В марте 2024 года группа людей во дворе многоквартирного дома избила соседа-инвалида и его мать-пенсионерку. Кроме того, мать одного из нападавших повредила автомобиль ростовчанина с ограниченными возможностями, который необходим ему для поездок в больницу.