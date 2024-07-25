Следком повторно возбудит дело об избиении инвалида и его матери в Ростове

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
В марте 2024 года группа людей во дворе многоквартирного дома избила соседа-инвалида и его мать-пенсионерку. Кроме того, мать одного из нападавших повредила автомобиль ростовчанина с ограниченными возможностями, который необходим ему для поездок в больницу.
Никто из нападавших не понес наказание, в связи с этим жительница Ростова обратилась в СКР с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников, причинивших вред здоровью ее 71-летней матери и брату-инвалиду.
Ранее региональный СУ СК России возбуждал уголовное дело по этому инциденту. Однако зампрокурора Первомайского района Ростова Александр Стрельченко передал расследование органам внутренних дел. Родственница пострадавших недовольна таким ходом событий, так как виновные до сих пор не наказаны, задержан только один фигурант.
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин дал указание главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде повторно возбудить уголовное дело и предоставить доклад о его расследовании.
Ранее стало известно, что дело об обрушении трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону передано в суд.
До этого RostovGazeta рассказала, что полиция ищет людей, избивших мужчину в Азове до потери сознания.