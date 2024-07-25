Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в историческом доме в Ростове

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В городе осталось две тысячи сооружений, возведенных до 1917 года, которые по-прежнему могут использоваться для жилья. Цены на квадратный метр начинаются с 40 тысяч рублей.
Наивысшая стоимость квадратного метра отмечается в Кировском районе в здании, построенном в 1900 году. Здесь цена одного «квадрата» составляет 230 тысяч рублей.
При этом самая дорогостоящая квартира в данной категории оценивается в 35 миллионов рублей. Она находится в доме, возведенном в 1912 году, на улице Большой Садовой.
Около 6 000 жилых старинных зданий все еще можно найти в Санкт-Петербурге. Большинство из них сосредоточено в историческом центре. Именно в этом городе находится наибольшее количество дореволюционных домов. Стоимость начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр.