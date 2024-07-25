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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Самая дорогая «историческая» квартира в Ростове стоит 35 млн рублей

Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в историческом доме в Ростове

25 июля 2024, 12:36
Фото: rostovgazeta.ru
Самая дорогая «историческая» квартира в Ростове стоит 35 млн рублей

Самая дорогая «историческая» квартира в Ростове стоит 35 млн рублей

Ростов-на-Дону оказался на втором месте среди российских мегаполисов по числу дореволюционных зданий, где есть возможность приобрести квартиру, сообщает «Яндекс Недвижимость».

В городе осталось две тысячи сооружений, возведенных до 1917 года, которые по-прежнему могут использоваться для жилья. Цены на квадратный метр начинаются с 40 тысяч рублей.

Наивысшая стоимость квадратного метра отмечается в Кировском районе в здании, построенном в 1900 году. Здесь цена одного «квадрата» составляет 230 тысяч рублей.

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При этом самая дорогостоящая квартира в данной категории оценивается в 35 миллионов рублей. Она находится в доме, возведенном в 1912 году, на улице Большой Садовой.

Около 6 000 жилых старинных зданий все еще можно найти в Санкт-Петербурге. Большинство из них сосредоточено в историческом центре. Именно в этом городе находится наибольшее количество дореволюционных домов. Стоимость начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Квартиры#Цены
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