Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в историческом доме в Ростове

Около 6 000 жилых старинных зданий все еще можно найти в Санкт-Петербурге. Большинство из них сосредоточено в историческом центре. Именно в этом городе находится наибольшее количество дореволюционных домов. Стоимость начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр.