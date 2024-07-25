Стало известно, сколько выходных ждет жителей Ростовской области на Новый год

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Ростовской области новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года и продляться до 8 января 2025 года. В общей сложности получается 11 дней отдыха. При этом нерабочие дни, выпавшие на выходные, прибавятся к другим праздничным датам. Так, например, суббота, 4 января, перенесется на 2 мая, а воскресенье, 5 января — на среду, 31 декабря.
Отметим, что в мае 2025 года будет восемь праздничных выходных: с 1 по 4 и с 8 по 11 число.
Ранее стало известно, что траты на украшение Ростова-на-Дону ко Дню города выросли в 11 раз в 2024 году.
До этого в аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми.