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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Ростовской области новогодние праздники продлятся 11 дней

Стало известно, сколько выходных ждет жителей Ростовской области на Новый год

25 июля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области новогодние праздники продлятся 11 дней

Жители Ростовской области будут отдыхать на Новый год 11 дней

В России, в том числе и в Ростовской области, новогодние праздники продлятся 11 дней. Об этом рассказал глава Минтруда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

В Ростовской области новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года и продляться до 8 января 2025 года. В общей сложности получается 11 дней отдыха. При этом нерабочие дни, выпавшие на выходные, прибавятся к другим праздничным датам. Так, например, суббота, 4 января, перенесется на 2 мая, а воскресенье, 5 января — на среду, 31 декабря.

Отметим, что в мае 2025 года будет восемь праздничных выходных: с 1 по 4 и с 8 по 11 число.

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Ранее стало известно, что траты на украшение Ростова-на-Дону ко Дню города выросли в 11 раз в 2024 году.

До этого в аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми.

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