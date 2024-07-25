Стало известно, сколько выходных ждет жителей Ростовской области на Новый год

В Ростовской области новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года и продляться до 8 января 2025 года. В общей сложности получается 11 дней отдыха. При этом нерабочие дни, выпавшие на выходные, прибавятся к другим праздничным датам. Так, например, суббота, 4 января, перенесется на 2 мая, а воскресенье, 5 января — на среду, 31 декабря.