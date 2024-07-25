Что будет с ПВЗ Wildberries в Ростове, пока разводятся владельцы маркетплейса

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о попытках рейдерского захвата Wildberries, а затем заявления владелицы маркетплейса Татьяны Бакальчук о разводе взорвали российское инфополе. Что будет с пунктами выдачи заказов в регионах и стоит ли сейчас открывать их в Ростове, в материале RostovGazeta.

Заявление о рейдерском захвате Wildberries Как дальше будет работать Wildberries Что будет из-за скандала с Wildberries ∟ Стоит ли открывать ПВЗ Wildberries сейчас? ∟ Что может случиться с ПВЗ при смене собственника маркетплейса? Стоит ли вообще открывать пункты выдачи заказов ∟ Сколько стоит открыть ПВЗ Что будет с продажами через маркетплейсы Где лучше открывать ПВЗ Сколько стоит купить ПВЗ