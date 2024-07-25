Что будет с ПВЗ Wildberries в Ростове, пока разводятся владельцы маркетплейса

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил видео в своем телеграм-канале, в котором он встретился с Владиславом Бакальчуком, сооснователем известного «ягодного» маркетплейса. В видео последний рассказал о текущих проблемах в своей семье и бизнесе, утверждая, что его компанию пытаются захватить.
По словам Бакальчука, его супругу Татьяну Бакальчук изолировали от него и их семерых детей. Он также утверждает, что активы компании переводят в чужие руки с помощью юридических махинаций через одну из недавно созданных организаций.
«Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца», — заявил Кадыров.
После этого в своих соцсетях Татьяна Бакальчук опровергла заявление супруга, заявив, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе.
В пресс-службе Wildberries корреспонденту RostovGazeta сообщили, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для СМИ. И заверили, что семейные споры никак не отразятся на деятельности маркетплейса.
Маркетолог Дмитрий Сериков рассказал, что ситуация с Wildberries и заявлением Рамзана Кадырова о попытке рейдерского захвата компании действительно вызывает вопросы у потенциальных и действующих партнеров маркетплейса, в том числе в Ростове-на-Дону. Он предложил разобраться, стоит ли сейчас открывать ПВЗ Wildberries и какие риски стоит учитывать.
По словам эксперта, однозначного ответа нет. С одной стороны, новостной фон вносит неопределенность. Неясно, как будет развиваться ситуация и какое влияние она окажет на работу Wildberries в долгосрочной перспективе. С другой стороны, Wildberries остается одним из лидеров рынка e-commerce в России. Закрытие всех ПВЗ маловероятно даже при смене собственника.
Что учесть при принятии решения:
Эксперт предложил следить за новостями и заявлениями Wildberries.
По словам собеседника, в этом случае существует несколько вариантов развития событий.
При первом новый собственник сохранит прежние условия сотрудничества с партнерами;
При втором, возможен пересмотр условий работы ПВЗ (размер комиссии, требования к помещению и т. д.);
Третий вариант — самый негативный, возможно новый собственник решит оптимизировать сеть ПВЗ, что способно привести к закрытию наименее эффективных пунктов.
«В условиях неопределенности рекомендуется проявить осторожность. Тщательно взвесьте все „за“ и „против“, прежде чем принять решение об открытии ПВЗ Wildberries. Важно помнить: рынок e-commerce динамично развивается. Wildberries — не единственный игрок на рынке. Диверсификация рисков — важный аспект любого бизнеса», — подытожил эксперт.
CEO консалтинговой компании Konsultme Марина Сидорина рассказала, что этим вопросом задаются сейчас многие. Но не всегда понятно, как оценить, стоит ли открывать такой бизнес. Ведь есть очень много страшных историй о нечестных конкурентах.
Собеседница предложила начать с очевидных фактов — Forbes признал франшизу WB (открытие пунктов выдачи) как одну из самых выгодных для открытия в этом году (5 место из 10).
Эксперт рассказала, что в среднем для открытия потребуется около 0,5 миллиона рублей, ожидаемая выручка составит около 2,18 миллиона, а прибыль 1,17 миллиона рублей. Срок окупаемости шесть месяцев.
Собеседница отметила, что «тут бы можно было бы и закончить, но у нас развито критическое мышление, поэтому идем дальше».
По ее словам, в этом году ожидается впервые превышение онлайн-продаж над офлайн. Поток покупателей перетекает на маркетплейсы.
«Изменилось поведение покупателей, появилось такое понятие, как дробление чеков — это значит, что вместо одной большой покупки в магазине один раз в неделю покупатели стали делать заказы на маркетплейсе каждый день. Значит количество заказов для выдачи возросло. Часто такое поведение сопровождается увеличением общей суммы покупок», — рассказала Марина Сидорина.
Она объяснила, что к обязательным продуктам добавляется еще «вот эта классная штучка». Изменилось поведение покупателей и в поиске товаров. Раньше они искали товары в поисковой системе, а теперь на маркетплейсе.
«Это значит, что количество товаров, которые мы теперь покупаем сильно выросло, в ассортименте есть не только одежда, но и лодки и автомобили», — уточнила эксперт.
Считается, что лучше открывать в больших ЖК класса не выше комфорт.
Если уже один пункт открыт, то по максимуму нужно его проанализировать: со счетчиком посчитать количество посетителей, оценить чистоту, вежливость персонала и удобство примерочных.
Многие крупные ритейлеры планируют в этом году запуск своих пунктов выдачи и делают проекты с коллаборацией, используя ресурсы уже имеющихся пунктов выдачи.
«Открытие пункта выдачи это такой же бизнес, как и любой другой. В нем не все „мед“, но, зная популярные ошибки и риски, вести его проще», — подытожила эксперт.
Возьмем, к примеру, ситуацию в Ростове. Один из пунктов выдачи заказов находится на улице Вересаева, и его владелец планирует продать эту точку по цене в 400 тысяч рублей. Основная причина продажи заключается в желании приобрести другую недвижимость.
Что касается регулярных расходов, то аренда составит 30 тысяч рублей ежемесячно, а коммунальные услуги выходят примерно 5 тысяч рублей в месяц. Персонал полностью укомплектован: сотрудники получают по 1,1 тысячи рублей за рабочую смену, а вопрос о выплате премий будет решаться новым владельцем.
На улице Тимофеева выставлен на продажу пункт выдачи за 450 тысяч рублей, который успешно функционирует уже год. Продавец заявляет, что он полностью покрывает свои затраты.
Самый дорогой пункт выдачи стоит 850 тысяч рублей.
Добавим, что в марте в Интернете появлялись сведения о якобы проведенных забастовках владельцев ПВЗ из-за новой политики компании, в рамках которой их обязали оплачивать отказы клиентов от бракованного товара.