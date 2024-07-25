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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Суд наказал ростовского стилиста, нарядившегося в образ Иисуса Христа

Суд наказал ростовского стилиста, нарядившегося в образ Иисуса Христа

25 июля 2024, 14:06
Фото: Unsplash
Суд наказал ростовского стилиста, нарядившегося в образ Иисуса Христа
Ворошиловский районный суд Ростова утвердил штраф стилисту Араику Ишханяну по статье об оскорблении чувств верующих, сообщается на сайте учреждения.

Скандал вокруг ростовского стилиста разгорелся в прошлом году. На показе мод Don fashion week Араик Крист, настоящая его фамилия Ишханян, появился в образе Иисуса Христа. На голове у стилиста красовался терновый венок. Также он «крестил» и «благословлял» присутствующих. За руку с Ишханяном шла дизайнер в наряде с религиозной символикой.

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В отношении стилиста возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих. Ворошиловский районный суд постановил, что Ишханян «умышленно публично осквернил знаки мировоззренческой символики», когда использовал «два ключевых христианских символа». Речь идёт о терновом венце и жесте крестного благословения.

Стилисту в качестве наказания придется заплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Сам дизайнер ранее попросил не судить о своем отношении к христианству по образу в социальных сетях. Он заверил, что является глубоко верующим человеком, а также регулярно раздает хлеб нуждающимся и собирает деньги на лечение больных детей.

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