Суд наказал ростовского стилиста, нарядившегося в образ Иисуса Христа

Скандал вокруг ростовского стилиста разгорелся в прошлом году. На показе мод Don fashion week Араик Крист, настоящая его фамилия Ишханян, появился в образе Иисуса Христа. На голове у стилиста красовался терновый венок. Также он «крестил» и «благословлял» присутствующих. За руку с Ишханяном шла дизайнер в наряде с религиозной символикой.