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Published Сегодня, 08:52

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В Ростове-на-Дону вытяжка рухнула в бассейн с людьми в аквапарке H2O

В аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми

25 июля 2024, 08:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону вытяжка рухнула в бассейн с людьми в аквапарке H2O
В Ростовском аквапарке H2O упала вытяжка. Металлическая конструкция угодила в бассейн, в котором находились люди, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».

23 июля в аквапарке H2O в Ростове-на-Дону произошел опасный инцидент. С потолка в бассейн рухнула вытяжка. Большой металлический корпус приземлился прямо в бассейн, в котором находились люди. В момент падения непосредственно под конструкцией никто не находился, поэтому обошлось без жертв.

Ростовчане теперь опасаются отдыхать в развлекательном комплексе: «Будьте осторожны, там не одна такая висела, да и к горкам теперь доверия нет!».

Информация о происшествии пока официально не подтверждена и будет уточняться.

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Большой металлический корпус приземлился прямо в бассейнБольшой металлический корпус приземлился прямо в бассейн
Большой металлический корпус приземлился прямо в бассейнБольшой металлический корпус приземлился прямо в бассейн
Большой металлический корпус приземлился прямо в бассейн
Фото: ТГ-канал "Ростов Главный"

Ранее в донской столице молодой человек упал с Ворошиловского моста.

До этого в центре Ростова отвалилась часть фасада старинного дома. Крупный булыжник прилетел на тротуар, где ходят пешеходы.

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