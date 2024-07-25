В аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми

23 июля в аквапарке H2O в Ростове-на-Дону произошел опасный инцидент. С потолка в бассейн рухнула вытяжка. Большой металлический корпус приземлился прямо в бассейн, в котором находились люди. В момент падения непосредственно под конструкцией никто не находился, поэтому обошлось без жертв.