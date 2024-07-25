В аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
23 июля в аквапарке H2O в Ростове-на-Дону произошел опасный инцидент. С потолка в бассейн рухнула вытяжка. Большой металлический корпус приземлился прямо в бассейн, в котором находились люди. В момент падения непосредственно под конструкцией никто не находился, поэтому обошлось без жертв.
Ростовчане теперь опасаются отдыхать в развлекательном комплексе: «Будьте осторожны, там не одна такая висела, да и к горкам теперь доверия нет!».
Информация о происшествии пока официально не подтверждена и будет уточняться.
Ранее в донской столице молодой человек упал с Ворошиловского моста.
До этого в центре Ростова отвалилась часть фасада старинного дома. Крупный булыжник прилетел на тротуар, где ходят пешеходы.