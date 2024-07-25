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В бюджет Ростовской области дополнительно поступило более 6 млрд рублей

В бюджет Ростовской области дополнительно поступило более 6 млрд рублей

25 июля 2024, 12:24
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания РО
На девятом заседании Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва, донские депутаты обсудили 23 вопроса. Одним из главных, стала тема о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Как отметили депутаты, дополнительно в областную казну поступило более 6 млрд рублей, из которых 3,1 млрд обеспечены ростом собственных доходов бюджета, а другая половина в 3,1 млрд, сформирована за счет целевых поступлений из федерального бюджета.

Александр Ищенко добавил, что эти средства будут распределены соответственно потребностям. Так 637,6 млн будет направлено на сферу образования, в частности выделенные из бюджета средства пойдут на строительство школ в Азове и Батайске, а 109,4 млн рублей направят на строительство детского сада в Ростове-на-Дону, который расположится на улице Ларина.

— 226,3 млн рублей выделяются на организацию бесплатного горячего питания детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях нашего региона, в целях реализации Указа президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Также 178,8 млн рублей направятся на оплату педагогическим работникам за руководство классами, — отметил Александр Ищенко.

Поступят новые средства и на реализацию новых мер по социальной поддержки населения. Дополнительные 562,5 млн рублей будут направлены на предоставление мер поддержки многодетным семьям. 132,6 млн пойдут на обеспечение долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а 114,4 млн рублей направят на компенсацию расходов на оплату ЖКУ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На обеспечение жильем детей-сирот будет дополнительно направлено 110,3 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания РО

Александр Ищенко говорит, что существенную прибавку получит и сфера ЖКХ. На ее развитие будет направлено 1,1 млрд рублей.

— Из них 631,2 млн пойдут на решение вопросов обманутых дольщиков. На предоставление денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства будет направлено 147,5 млн, а 216,6 — на переселение граждан из аварийного жилья. Кроме того, дополнительные средства в размере 149,3 млн будут направлены на завершение строительства канализационного коллектора № 62 в донской столице и 117,7 млн на технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения хуторов Мержаново и Морской Чулек, — рассказывает Александр Ищенко.

Председатель донского парламента напомнил, что помимо перечисленных сфер, поддержку получит и инфраструктурный проект по модернизации трамвайной сети донской столицы в размере 897,6 млн. А 135,8 млн будет направлено на развитие физкультуры и спорта, в частности присоединения к сетям электроснабжения стадиона «Шахтер» в городе Шахты.

— В результате предлагаемых изменений, доходы областного бюджета за 2024 год составят 336,9 млрд рублей, а расходы 360, 4 млрд, — подчеркнул Александр Ищенко.

Добавим, что девятое заседание донского парламента седьмого созыва, фактически завершает первый год его законотворческой работы, за который было принято 169 областных законов и 415 постановлений областного правительства.

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