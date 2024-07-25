В бюджет Ростовской области дополнительно поступило более 6 млрд рублей

— Из них 631,2 млн пойдут на решение вопросов обманутых дольщиков. На предоставление денежных выплат пострадавшим участникам долевого строительства будет направлено 147,5 млн, а 216,6 — на переселение граждан из аварийного жилья. Кроме того, дополнительные средства в размере 149,3 млн будут направлены на завершение строительства канализационного коллектора № 62 в донской столице и 117,7 млн на технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения хуторов Мержаново и Морской Чулек, — рассказывает Александр Ищенко.