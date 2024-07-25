В раскалённом от жары Ростове заметили экзотического попугая

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
На аллее рядом с площадью Гагарина в Ростове местный житель заметил жёлтого попугая. Птица пряталась на дереве в тени листвы. Ростовчанин сообщил, что попугай хотел пить, что неудивительно при сильной жаре в городе.
Как экзотическая птица оказалась на улице, неизвестно.
Попугаев видят в Ростове не первый раз этим летом. Ранее необычных птиц заметили на Пушкинской в Ростове. Они также были обезвожены и пытались спастись от сильной жары, городского шума и других животных. В комментариях появление попугаев списывают ни столько на «африканскую» жару, сколько на нерадивых хозяев.