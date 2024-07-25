В раскалённом от жары Ростове заметили экзотического попугая

Как экзотическая птица оказалась на улице, неизвестно.



Попугаев видят в Ростове не первый раз этим летом. Ранее необычных птиц заметили на Пушкинской в Ростове. Они также были обезвожены и пытались спастись от сильной жары, городского шума и других животных. В комментариях появление попугаев списывают ни столько на «африканскую» жару, сколько на нерадивых хозяев.