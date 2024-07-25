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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

На дереве в центре Ростова заметили попугая

В раскалённом от жары Ростове заметили экзотического попугая

25 июля 2024, 16:04
Фото: для иллюстрации / Pxhere.com
На дереве в центре Ростова заметили попугая
На дереве в центре Ростова заметили попугая, фото и видео с птицей опубликовал Telegram-канал «Ростов Главный».

На аллее рядом с площадью Гагарина в Ростове местный житель заметил жёлтого попугая. Птица пряталась на дереве в тени листвы. Ростовчанин сообщил, что попугай хотел пить, что неудивительно при сильной жаре в городе.

На дереве в центре Ростова заметили попугая
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Ростов Главный»

Как экзотическая птица оказалась на улице, неизвестно.

Попугаев видят в Ростове не первый раз этим летом. Ранее необычных птиц заметили на Пушкинской в Ростове. Они также были обезвожены и пытались спастись от сильной жары, городского шума и других животных. В комментариях появление попугаев списывают ни столько на «африканскую» жару, сколько на нерадивых хозяев.

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