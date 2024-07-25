В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Утром 25 июля в Ростове-на-Дону произошла эвакуация бизнес-центра «Риверсайд-Дон» по адресу Берегова, 8. Из здания вывели всех людей. По неподтвержденной информации, в офис-центре сработала не учебная пожарная тревога.
К бизнес-центру уже приехали спасатели. Всего замечено шесть пожарных машин, а также специализированный мотоцикл, предназначенный для тушения возгораний.
По информации регионального МЧС, в «Риверсайт-Дон» произошло короткое замыкание электропроводки в серверной на 12 этаже. В 12:55 пожар ликвидирован на площади 1 квадратный метр. «Выезжали автоматом по повышенному рангу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО.