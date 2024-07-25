В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?

По информации регионального МЧС, в «Риверсайт-Дон» произошло короткое замыкание электропроводки в серверной на 12 этаже. В 12:55 пожар ликвидирован на площади 1 квадратный метр. «Выезжали автоматом по повышенному рангу», — уточнили в пресс-службе ведомства.