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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой

В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?

25 июля 2024, 11:42
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой

В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой

В Ростове-на-Дону эвакуировали бизнес-центр «Риверсайд-Дон». У здания находится минимум шесть пожарных машин, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 25 июля в Ростове-на-Дону произошла эвакуация бизнес-центра «Риверсайд-Дон» по адресу Берегова, 8. Из здания вывели всех людей. По неподтвержденной информации, в офис-центре сработала не учебная пожарная тревога.

К бизнес-центру уже приехали спасатели. Всего замечено шесть пожарных машин, а также специализированный мотоцикл, предназначенный для тушения возгораний.

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Фото: ТГ Ростов Главный

По информации регионального МЧС, в «Риверсайт-Дон» произошло короткое замыкание электропроводки в серверной на 12 этаже. В 12:55 пожар ликвидирован на площади 1 квадратный метр. «Выезжали автоматом по повышенному рангу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО.

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