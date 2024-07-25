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В Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за ночного забега

В Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за ночного забега

25 июля 2024, 09:13
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за ночного забега
В Ростове временно ограничат проезд транспортных средств на левом берегу Дона. Дорогу перекроют из-за спортивного мероприятия. Сведения опубликованы на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает ростовчан о поэтапном прекращении движения автомобилей 10 августа. Ограничения будут введены в связи с ночным забегом «Не спать». Он пройдет с 20.00 до 23.00 мск. В этот период транспортные средства не смогут проехать от Гребного канала до улицы Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной. Затем бегуны будут делать разворот напротив стадиона «Ростов Арена» в сторону Восточного шоссе. Последний разворот будут выполнять в районе строения № 1Г по улице Пойменной с последующим возвращением к месту старта.

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Автомобилистам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за строительства элитного ЖК. Данные меры необходимы для обеспечения свободного въезда и выезда строительной техники.

До этого RostovGazeta рассказала, что центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца 2024 года.

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