В Ростове-на-Дону перекроют дорогу из-за ночного забега

Департамент автомобильных дорог предупреждает ростовчан о поэтапном прекращении движения автомобилей 10 августа. Ограничения будут введены в связи с ночным забегом «Не спать». Он пройдет с 20.00 до 23.00 мск. В этот период транспортные средства не смогут проехать от Гребного канала до улицы Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной. Затем бегуны будут делать разворот напротив стадиона «Ростов Арена» в сторону Восточного шоссе. Последний разворот будут выполнять в районе строения № 1Г по улице Пойменной с последующим возвращением к месту старта.