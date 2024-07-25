В Ростове-на-Дону в пруду на Каменке произошел массовый мор рыбы

Житель Ростова-на-Дону заметил, что в пруду в Октябрьском районе на улице Рахманинова массово погибла рыба. Ростовчан находился рядом с водоемом и решил подойти поближе. Там он увидел, что берег усыпан рыбой, однако та не шевелится. Дончанин взял одну из щук в руки, она задергалась, но как только вернулась в воду, то сразу же замерла.