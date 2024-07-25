В Ростове-на-Дону в пруду на Каменке произошел массовый мор рыбы

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Житель Ростова-на-Дону заметил, что в пруду в Октябрьском районе на улице Рахманинова массово погибла рыба. Ростовчан находился рядом с водоемом и решил подойти поближе. Там он увидел, что берег усыпан рыбой, однако та не шевелится. Дончанин взял одну из щук в руки, она задергалась, но как только вернулась в воду, то сразу же замерла.
Местный житель предположил, что в пруд могли слить какие-то химикаты, которые и спровоцировали мор рыбы.
Официальной информации о причинах массовой гибели рыбы в пруду на Каменке пока не поступало. Она уточняется.
Ранее подобная ситуация произошла в Северном водохранилище Ростова-на-Дону. Экспертам удалось установить причину массовой гибели рыбы.
До этого рыбак из Ростовской области поймал амура весом более 15 килограммов.