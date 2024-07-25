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В Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы

В Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы

25 июля 2024, 10:21
Фото: donland.ru
В Ростовской области дорожники начали ремонтные работы на выезде на трассу М-4 «Дон», сообщает региональное правительство в телеграм-канале.

Рядом с поселком Глубокий Каменского района Ростовской области рабочие приступили реконструкции дорожного полотна. Специалисты занимаются оформлением проезда на трассу М-4 «Дон» на 907-м километре. В настоящий момент дорожники увеличивают и восстанавливают выезд на федеральную автодорогу, а таже обустраивают переходно-скоростные полосы и барьерные ограждения.

Отметим, что данный участок уже готов на 35%. Для объезда можно воспользоваться дорожными сооружениями на 904-м, 905-м и 908-м километрах.

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Ранее стало известно, что в Левенцовском районе Ростова-на-Дону построят несколько дорог.

Читайте также о том, что в Ростовской области отремонтируют дорогу к маяку в Мержаново. Местные жители переживают за состояние проезжей части.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Дорога#Дорожные работы#Транспорт#Водитель#Дорожное движение#М-4 «Дон»#Трасса#Дорожное покрытие
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