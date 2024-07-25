В Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Рядом с поселком Глубокий Каменского района Ростовской области рабочие приступили реконструкции дорожного полотна. Специалисты занимаются оформлением проезда на трассу М-4 «Дон» на 907-м километре. В настоящий момент дорожники увеличивают и восстанавливают выезд на федеральную автодорогу, а таже обустраивают переходно-скоростные полосы и барьерные ограждения.
Отметим, что данный участок уже готов на 35%. Для объезда можно воспользоваться дорожными сооружениями на 904-м, 905-м и 908-м километрах.
Ранее стало известно, что в Левенцовском районе Ростова-на-Дону построят несколько дорог.
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