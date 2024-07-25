В Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы

Рядом с поселком Глубокий Каменского района Ростовской области рабочие приступили реконструкции дорожного полотна. Специалисты занимаются оформлением проезда на трассу М-4 «Дон» на 907-м километре. В настоящий момент дорожники увеличивают и восстанавливают выезд на федеральную автодорогу, а таже обустраивают переходно-скоростные полосы и барьерные ограждения.