В Ростовской области ожидается нашествие опасных гусениц

Ведомство рекомендует тщательно и регулярно проверять посевы для своевременной ликвидации гусениц младших возрастов. Если вредитель уже подрос, то бороться с ним в разы сложнее. Одними из лучших средств против хлопковой совки являются энтомофаги и биопрепараты.