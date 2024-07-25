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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Аграриев Ростовской области предупредили о нашествие гусениц хлопковой совки

В Ростовской области ожидается нашествие опасных гусениц

25 июля 2024, 13:22
Фото: 1MI
Аграриев Ростовской области предупредили о нашествие гусениц хлопковой совки

Нашествие гусениц хлопковой совки ожидается в Ростовской области

В скором времени в Ростовской области начнут появляться гусеницы хлопковой совки. Вредители могут нанести огромный вред посевам, сообщает региональный Россельхозцентр.

В 20-х числах июля в донском регионе начинается период отрождения гусениц хлопковой совки третьего поколения. Насекомые питаются мягкими тканями растения и его молодыми плодами, тем самым наносят значительный вред посевам. Больше всего страдает урожай кукурузы, бобовых, бахчевых, льна, подсолнечника, овощных и плодовых культур.

Ведомство рекомендует тщательно и регулярно проверять посевы для своевременной ликвидации гусениц младших возрастов. Если вредитель уже подрос, то бороться с ним в разы сложнее. Одними из лучших средств против хлопковой совки являются энтомофаги и биопрепараты.

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Отметим, что обработку необходимо проводить согласно госкаталогу пестицидов и агрохимикатов.

Ранее стало известно, что из-за жары на Ростовскую область могут атаковать всеядные паутинные клещи

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Урожай#Посевы#Аграрии#Фермеры#Обработка#Нашествие гусениц#Вредитель#Борьба с вредителем
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