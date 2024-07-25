В Ростовской области ожидается нашествие опасных гусениц

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В 20-х числах июля в донском регионе начинается период отрождения гусениц хлопковой совки третьего поколения. Насекомые питаются мягкими тканями растения и его молодыми плодами, тем самым наносят значительный вред посевам. Больше всего страдает урожай кукурузы, бобовых, бахчевых, льна, подсолнечника, овощных и плодовых культур.
Ведомство рекомендует тщательно и регулярно проверять посевы для своевременной ликвидации гусениц младших возрастов. Если вредитель уже подрос, то бороться с ним в разы сложнее. Одними из лучших средств против хлопковой совки являются энтомофаги и биопрепараты.
Отметим, что обработку необходимо проводить согласно госкаталогу пестицидов и агрохимикатов.
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