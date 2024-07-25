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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Таганрогскую улицу отремонтируют на участке от Малиновского до Авиамоторного в Ростове

Власти Ростова пообещали отремонтировать Таганрогскую улицу в сентябре

25 июля 2024, 17:02
Фото: 1MI
Таганрогскую улицу отремонтируют на участке от Малиновского до Авиамоторного в Ростове

Таганрогскую улицу в Ростове отремонтируют за 113 млн рублей в сентябре

Таганрогскую улицу отремонтируют на участке от Малиновского до Авиамоторного в Ростове, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Таганрогская улица связывает Западный и Северный жилые массивы Ростова. По ней ежедневно двигаются сотни машин. Но дорожное полотно на Таганрогской уже давно вызывает нарекания у ростовчан.

В администрации Ростова пообещали начать ремонт улицы уже 5 августа. Обновлять будут участок длиной в четыре километра от улицы Малиновского до переулка Авиамоторного.

На ремонт выделили более 113 миллионов рублей. Деньги пойдут на замену асфальта и бортового камня.

Завершить работы должны в сентябре.

В Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов
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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади.

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