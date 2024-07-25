Власти Ростова пообещали отремонтировать Таганрогскую улицу в сентябре

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Таганрогская улица связывает Западный и Северный жилые массивы Ростова. По ней ежедневно двигаются сотни машин. Но дорожное полотно на Таганрогской уже давно вызывает нарекания у ростовчан.
В администрации Ростова пообещали начать ремонт улицы уже 5 августа. Обновлять будут участок длиной в четыре километра от улицы Малиновского до переулка Авиамоторного.
На ремонт выделили более 113 миллионов рублей. Деньги пойдут на замену асфальта и бортового камня.
Завершить работы должны в сентябре.