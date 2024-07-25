Водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Происшествие случилось в вечернее время в слободе Рогалик на улице Дружбы. Водитель «ВАЗа» сдавал назад и не посмотрел по сторонам.
Из-за этого он врезался в мотоцикл, которым управлял 16-летний парень. С ним вместе была 14-летняя девушка. Их с травмами доставили в больницу.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого в ГИБДД сообщили подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове.
Кроме того, в Ростове-на-Дону три человека пострадали в массовом ДТП с электробусом.