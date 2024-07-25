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Водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области

Водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области

25 июля 2024, 05:52
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области водитель автомобиля сдавал назад и сбил двух человек на мотоцикле, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время в слободе Рогалик на улице Дружбы. Водитель «ВАЗа» сдавал назад и не посмотрел по сторонам.

Из-за этого он врезался в мотоцикл, которым управлял 16-летний парень. С ним вместе была 14-летняя девушка. Их с травмами доставили в больницу.

В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове
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В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в ГИБДД сообщили подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове.

Кроме того, в Ростове-на-Дону три человека пострадали в массовом ДТП с электробусом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Водитель#УГИБДД#Происшествия
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