«Яркий след в театральной жизни»: ростовская актриса Лилия Лилина

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Дело в том, что моя семья дружила с ней и ее мужем, известным музыкантом-скрипачом, профессором Ростовской государственной консерватории Соломоном Борисовичем Куцовским.
Помню, как Лилина неподражаемо читала стихи и монологи из своих спектаклей, особенно она любила Ахматову. Кстати, именно Лилия Лилина была зачинателем «Театра одного актера» в Ростове. Знаю, что для нее лично на сцене Ростовской областной филармонии ставили спектакли.
Ответственно могу сказать, что Лилия Евсеевна была настоящим трудоголиком. Она нередко говорила, что успех приходит к тем, кто много и плодотворно работает. Конечно, так оно и есть. Лилина играла в спектаклях в различных театрах, в Ростовской областной филармонии, выступала в школах.
Напомню, что в советские годы часто приглашали актеров из филармонии для проведения литературных лекториев. Это было незабываемо. К нам в школу приходили лучшие чтецы и актеры Ростовской филармонии. Приходила и Лилия Евсеевна. Она читала стихи Маяковского. Читала их проникновенно. Помню ее слова о том, что только трудолюбивым людям покоряются любые вершины в жизни. И в качестве примера она приводила строки из стихотворения Владимира Маяковского о том, что в поэзии «единого слова ради» изводится «тысячи тонн словесной руды».
А еще она любила армянскую поэзию, читала наизусть стихи многих известных армянских поэтов. Незабываемы были поэтически-музыкальные вечера, которые устраивались у нас дома в Нахичевани, активным участником которых была именно Лилия Евсеевна Лилина.
Лилина очень любила Ростов. Она утверждала, что театральный зритель в нашем городе особый, отзывчивый и доброжелательный. По ее мнению, после мыльных опер и телесериалов ростовский зритель соскучился по хорошим спектаклям. Она считала, что зрители стали испытывать радость общения с актерами, получают удовольствие от правильной русской речи.
Вообще, Лилина была убеждена, что должен существовать эталон русского языка. В советские годы все слушали дикторов радио и телевидения. На них равнялись. А после того, как дикторы исчезли на нашем телевидении, по мнению Лилиной, перестал существовать и эталон русского языка для зрителя. Конечно, она считала, что так не должно быть.
Надо сказать, что всю свою жизнь Лилия Лилина посвятила ростовской сцене. Она сыграла множество концертов, в том числе и в драматическом театре имени А. П. Чехова в Таганроге, выступала на самых разных сценических площадках в Ростове. В том числе и в госпиталях, и в школах.
А еще Лилина могла по-доброму подшутить над кем-то, она ценила хорошие розыгрыши. Помню, мы с семьей встречали Новый 2000 год, миллениум, как тогда говорили. Все напряженно слушали выступление президента России Бориса Николаевича Ельцина, в котором он сообщил стране, что устал и уходит.
У нас в гостях была Лилия Лилина со своим мужем профессором Соломоном Борисовичем Куцовским.
После речи Ельцина какое-то время все напряженно молчали. Конечно, мы были удивлены, потрясены и даже несколько встревожены. Что будет со страной? Вот это новогодний сюрприз!
Никогда не забуду, как Куцовский встал из-за стола и произнес тост:
− Мы вступаем не только в Новый год, в новый век, в новое тысячелетие. Мы вступаем в новую политическую эпоху. Нас ждут большие перемены. Надеюсь, что они будут к лучшему.
Мы понимали, что всех нас и всю нашу необъятную страну ожидают перемены.
В этот момент Лилия Лилина неожиданно взяла моего отца за руку, посмотрела на него как-то особо нежно и даже влюбленно и, сжав его руку, произнесла монолог:
«Вот вы говорите, что любите меня. А я вас − нет. Так что я могу сделать? И что вы можете сделать? Когда-то я встретилась с человеком, который был… Господи, почему был? Он самый умный, добрый, красивый. Может быть, только для меня. Пусть так, но для меня он такой. И одно время мне даже казалось, что он тоже любил меня. Вернее, ему так казалось. А может быть, ему даже не казалось? Впрочем, это не важно. Посмотрите на меня внимательно. Что-то во мне, очевидно, не так. Иначе за что же меня так наказывать? Я ведь так хотела заслужить его любовь. Я готова была на все, только бы он был со мной. Мне необходимо было видеть его каждый день, только видеть, говорить, хотя бы это. Я не могла без него жить. Я звонила по телефону и слушала его голос. Я стояла под его домом и смотрела на окна, я писала ему письма вечером и клала их под подушку. Я целыми ночами сидела и бубнила: „Дорогой, миленький! Услышь меня, пожалуйста! Вспомни обо мне хоть на минутку. Я так люблю тебя, мой хороший…“ Ну, скажите, разве женщина может так вести себя? Разве я могу воспитывать детей? И разве может после этого кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь любить меня? И даже вы!»
По-моему, страстная речь Лилиной в этот момент напугала моих домочадцев больше, чем выступление президента России.
− «Фантазии Фарятьева». Монолог Александры (сцена объяснения с Павлом Фарятьевым), − пояснила Лилина, прервав напряженное молчание за столом. − Так выпьем же, друзья, за любовь! Это чувство вечно. Благодаря любви мы переживем все потрясения. Именно любовь придает смысл нашему существованию.
Помню, как мы с моим братом Тиграном долго после этого выступления Лилиной смеялись, говоря о том, что в этот вечер она, выражаясь молодежным сленгом, сделала самого Ельцина. С каким упоением мы потом комментировали растерянные лица наших родителей, особенно папы, во время монолога нашей несравненной Лилии Евсеевны.
Конечно, все это незабываемо. Так уж получилось, что по семейным обстоятельствам с 2005 года она вместе со своим мужем Соломоном Борисовичем Куцовским жила в Германии. Но и там все эти годы продолжалась ее активная творческая жизнь. Они давали совместные концерты для русскоязычной и немецкой публики. Лилия Лилина ушла из жизни в 93 года, в январе 2017 года.
Она оставила яркий след в театральной жизни Ростова. Ну, а в моей жизни навсегда останется та незабываемая новогодняя ночь, тот миллениум, когда Лилина читала монолог Александры из «Фантазий Фарятьева» сразу после отставки Ельцина. Скажите, разве можно такое забыть?