Агроном Косов предупредил о подорожании огурцов и помидоров в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Эксперт отметил, что заморозки не оказали сильного влияния на урожайность тепличных огурцов. На открытом грунте огурцы в Ростовской области практически не выращивают. В теплицах же легко отрегулировать свой микроклимат. Огурцы, по словам Косова, подорожали из-за возросших затрат аграриев на семена, удобрения, энергоносители, логистику и зарплаты сотрудникам.
Пока оптовая цена за огурцы составляет от 40 до 60 рублей за килограмм. В розницу их продают от 80 до 120 рублей за килограмм. Агроном заверяет, что ждать снижения цен на овощ не стоит.
С помидорами сложилась иная ситуация. На открытом грунте в этом году вырастили очень слабый урожай. Меньше обычного дали томатов и теплицы. Те же проблемы наблюдаются и в других регионах, откуда часто завозили помидоры в Ростовскую область.
Оптовая стоимость помидоров сейчас — от 80 до 100 рублей за килограмм. В розницу их можно купить по цене от 100 до 150 рублей за килограмм.
Ранее агроном Владимир Косов рассказал, что фрукты и овощи в Ростовскую область будут завозить из Узбекистана и Казахстана.