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Агроном Косов предупредил о подорожании огурцов и помидоров в Ростовской области

Агроном Косов предупредил о подорожании огурцов и помидоров в Ростовской области

26 июля 2024, 10:14
Фото: rostovgazeta.ru
Агроном Косов предупредил о подорожании огурцов и помидоров в Ростовской области
Цены на овощи в Ростовской области снижаться не будут, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» агроном сектора карантина растений и семеноводства «Центра оценки качества зерна» Владимир Косов.

Эксперт отметил, что заморозки не оказали сильного влияния на урожайность тепличных огурцов. На открытом грунте огурцы в Ростовской области практически не выращивают. В теплицах же легко отрегулировать свой микроклимат. Огурцы, по словам Косова, подорожали из-за возросших затрат аграриев на семена, удобрения, энергоносители, логистику и зарплаты сотрудникам.

Пока оптовая цена за огурцы составляет от 40 до 60 рублей за килограмм. В розницу их продают от 80 до 120 рублей за килограмм. Агроном заверяет, что ждать снижения цен на овощ не стоит.

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С помидорами сложилась иная ситуация. На открытом грунте в этом году вырастили очень слабый урожай. Меньше обычного дали томатов и теплицы. Те же проблемы наблюдаются и в других регионах, откуда часто завозили помидоры в Ростовскую область.

Оптовая стоимость помидоров сейчас — от 80 до 100 рублей за килограмм. В розницу их можно купить по цене от 100 до 150 рублей за килограмм.

Ранее агроном Владимир Косов рассказал, что фрукты и овощи в Ростовскую область будут завозить из Узбекистана и Казахстана.

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