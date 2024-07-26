Биолог рассказал, где можно собирать грибы в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По словам Татьяны Юрченко, грибы можно собирать практически в любом лесу Ростовской области.
«Самые чистые и безопасные грибы растут далеко от дорог, вне населенных пунктов, подальше от заводов, очистных сооружений, свалок и прочих объектов человеческой деятельности», — объясняет биолог.
Она предлагает попытать грибникам счастья в Тарасовском, Каменском и Усть-Донецком районах области.
«Самые крупные магистрали и населенные пункты расположены на юге области, тут воздух и почва могут быть наиболее загрязнены. На севере области, наоборот, крупных населенных пунктов почти нет, производства тоже рассредоточены», — замечает Татьяна Юрченко.
Ранее RostovGazeta писала о том, что четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи.