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Published Сегодня, 06:50

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Биолог рассказал, где можно собирать грибы в Ростовской области

Биолог рассказал, где можно собирать грибы в Ростовской области

26 июля 2024, 06:50
Фото: Unsplash
Биолог рассказал, где можно собирать грибы в Ростовской области
Самые безопасные грибы — на севере Ростовской области, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский биолог Татьяна Юрченко.

По словам Татьяны Юрченко, грибы можно собирать практически в любом лесу Ростовской области.

«Самые чистые и безопасные грибы растут далеко от дорог, вне населенных пунктов, подальше от заводов, очистных сооружений, свалок и прочих объектов человеческой деятельности», — объясняет биолог.

Она предлагает попытать грибникам счастья в Тарасовском, Каменском и Усть-Донецком районах области.

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«Самые крупные магистрали и населенные пункты расположены на юге области, тут воздух и почва могут быть наиболее загрязнены. На севере области, наоборот, крупных населенных пунктов почти нет, производства тоже рассредоточены», — замечает Татьяна Юрченко.

Ранее RostovGazeta писала о том, что четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи.

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