Биолог рассказал, где можно собирать грибы в Ростовской области

«Самые крупные магистрали и населенные пункты расположены на юге области, тут воздух и почва могут быть наиболее загрязнены. На севере области, наоборот, крупных населенных пунктов почти нет, производства тоже рассредоточены», — замечает Татьяна Юрченко.