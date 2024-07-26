Два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Инцидент произошел вечером 22 июля. Автомобиль южнокорейской марки Hyundai двигался по федеральной трассе М-4 «Дон». По неизвестным причинам легковушка загорелась прямо на ходу. На место происшествия быстро приехали спасатели. Огонь тушили четыре сотрудника МЧС при помощи одной единицы техники.
В результате происшествия пострадали два человека: водитель и его пассажир.
Отметим, что информации о причинах возгорания и состоянии пострадавших нет.
Ранее юный мотоциклист разбился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Молодой человек получил травмы не совместимые с жизнью.
До этого в донской столице три человека пострадали в массовом ДТП с электробусом.