Два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской области

Инцидент произошел вечером 22 июля. Автомобиль южнокорейской марки Hyundai двигался по федеральной трассе М-4 «Дон». По неизвестным причинам легковушка загорелась прямо на ходу. На место происшествия быстро приехали спасатели. Огонь тушили четыре сотрудника МЧС при помощи одной единицы техники.