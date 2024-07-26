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Published Сегодня, 15:07

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В Ростовской области двое пострадали во вспыхнувшем автомобиле на М-4 «Дон»

Два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской области

26 июля 2024, 15:07
Фото: МЧС / Для иллюстрации
В Ростовской области двое пострадали во вспыхнувшем автомобиле на М-4 «Дон»
В Ростовской области на ходу загорелся автомобиль. Два человека пострадали, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел вечером 22 июля. Автомобиль южнокорейской марки Hyundai двигался по федеральной трассе М-4 «Дон». По неизвестным причинам легковушка загорелась прямо на ходу. На место происшествия быстро приехали спасатели. Огонь тушили четыре сотрудника МЧС при помощи одной единицы техники.

В результате происшествия пострадали два человека: водитель и его пассажир.

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Отметим, что информации о причинах возгорания и состоянии пострадавших нет.

Ранее юный мотоциклист разбился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Молодой человек получил травмы не совместимые с жизнью.

До этого в донской столице три человека пострадали в массовом ДТП с электробусом.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Огонь#Водитель#Автомобиль#Пострадавшие#М-4 «Дон»#Трасса#МЧС России#Пассажир#Происшествия
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