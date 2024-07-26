Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Арбитражный суд Ростовской области отказался отдавать местной епархии земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, расположенный в парке имени Островского.
Согласно материалам дела, еще в 1996 году Комитет по управлению имущества Ростова передал в аренду приходу храма великомученика Пантелеймона нежилое помещение площадью 614 квадратных метров для использования под церковь. Ранее в этом здании находился кинотеатр «Колос». В 1999 году епархии разрешили заключить с парком договор аренды земли площадью 2540 квадратных метров для благоустройства прилегающей к храму территории.
Однако позже приход построил колокольню на пожертвованные средства без специального разрешения. Департамент имущественно-земельных отношений отказался вводить объект в эксплуатацию. В свою очередь, церковь решила через суд признать право собственности на возведенное здание и участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, на котором оно стоит. Однако городские власти отказались признавать данное право, так как земельный участок более, чем в десять раз превышает площадь самой колокольни.
Несмотря на все доводы прихода, суд не передал требуемые территории в связи с тем, что они являются частью ОКН — парка имени Островского.
Ранее суд наказал ростовского стилиста, нарядившегося в образ Иисуса Христа.