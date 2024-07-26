Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове

Однако позже приход построил колокольню на пожертвованные средства без специального разрешения. Департамент имущественно-земельных отношений отказался вводить объект в эксплуатацию. В свою очередь, церковь решила через суд признать право собственности на возведенное здание и участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, на котором оно стоит. Однако городские власти отказались признавать данное право, так как земельный участок более, чем в десять раз превышает площадь самой колокольни.