rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Ростовской епархии не получила земельный участок в парке им. Островского

Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове

26 июля 2024, 19:09
Фото: Изображение Midjourney
Ростовской епархии не получила земельный участок в парке им. Островского
Приход храма великомученика Пантелеимона проиграл судебный спор о крупном земельном участке на территории парка имени Островского. Решение по делу опубликовано в картотеке арбитражного суда.

Арбитражный суд Ростовской области отказался отдавать местной епархии земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, расположенный в парке имени Островского.

Согласно материалам дела, еще в 1996 году Комитет по управлению имущества Ростова передал в аренду приходу храма великомученика Пантелеймона нежилое помещение площадью 614 квадратных метров для использования под церковь. Ранее в этом здании находился кинотеатр «Колос». В 1999 году епархии разрешили заключить с парком договор аренды земли площадью 2540 квадратных метров для благоустройства прилегающей к храму территории.

В Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского моста
Узнать подробнее

Однако позже приход построил колокольню на пожертвованные средства без специального разрешения. Департамент имущественно-земельных отношений отказался вводить объект в эксплуатацию. В свою очередь, церковь решила через суд признать право собственности на возведенное здание и участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, на котором оно стоит. Однако городские власти отказались признавать данное право, так как земельный участок более, чем в десять раз превышает площадь самой колокольни.

Несмотря на все доводы прихода, суд не передал требуемые территории в связи с тем, что они являются частью ОКН — парка имени Островского.

Ранее суд наказал ростовского стилиста, нарядившегося в образ Иисуса Христа.

Читайте также:
Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый РостовДочь бывшего мэра Ростова повторно могут признать банкротомРесторан на Буденновском в Ростове заставили заплатить за Киркорова и Розенбаума
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Суд#Религия#Парк#Последние новости Ростова на сегодня#Церковь#Арбитражный суд#Территория#Земельный участок#Решение суда#Парк имени Островского
Подпишитесь
Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей
Сегодня, 14:52
Стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове
Сегодня, 19:20
Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город
Сегодня, 16:15
В Батайске нашлись деньги на экспертизу для сгоревшего дома на улице Ворошилова
Сегодня, 15:20
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
Сегодня, 07:21